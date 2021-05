Sully Erna dit que Godsmack a écrit 12 chansons pour le prochain album studio

Lors d’une nouvelle apparition sur Les sessions VR‘ “Riffer dessus”, GODSMACK chanteur Sully Erna a parlé de l’avancement des sessions d’écriture pour le nouvel album studio du groupe. Il a dit (transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous venons de recommencer à écrire – il y a littéralement un mois; pas même. J’ai acheté une propriété en Floride récemment, parce que je voulais juste m’éloigner de toutes ces absurdités qui circulent dans le pays. Je ne le fais pas. Je veux reprendre toute cette conversation maintenant, mais j’ai beaucoup appris de toutes ces absurdités politiques et de ces conneries qui se sont produites avec COVID à propos des personnes et de la façon dont tout le monde s’est comporté pendant cela. Et je voulais juste vérifier un peu peu et va se concentrer sur moi-même, ma vie, ma famille et mon groupe, qui va très bien, au fait. J’ai donc acheté une place en Floride, et j’ai en fait déménagé le studio que nous avions ici dans la région de la Nouvelle-Angleterre vers le bas dans la région de Fort Myers. Et c’est là que nous travaillons. Ça va bien. Nous avons probablement – je ne sais pas – 12 chansons écrites au cours des trois dernières semaines. Et, évidemment, comme tout le monde le sait, une chanson n’est pas t une chanson jusqu’à ce que les paroles et les mélodies soient terminées. Alors j’ai juste commencé à me plonger dans ça. Et je suis rentré à la maison pour prendre un petit b reak du groupe pour que je puisse littéralement rattraper et commencer à écrire des mélodies sur certains de ces instrumentaux que nous avons. “

Souiller a continué: “Nous n’avons jamais, même en mars dernier, quand COVID a vraiment commencé à devenir une chose et qu’ils ont commencé à fermer le pays, je savais tout de suite … Il y avait des groupes qui étaient, comme, ‘Oh, nous allons repousser notre tournée jusqu’à l’automne »ou« Nous allons y aller au printemps prochain ». Et je ne sais pas pourquoi je le savais, mais je savais juste que cette chose allait semer le désordre. Nous nous sommes donc immédiatement dit: “ D’accord, nous sommes fermés et nous ne penserons même pas à 2020. ” Et 2021 est même louche et peut-être une possibilité d’ici l’automne, mais je pense toujours que ce ne sera pas encore tout à fait prêt. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur cette année en étant au même endroit, en travaillant sur de la musique sans agenda, sans calendrier, sans même aucun plan sur le genre de musique que nous allons écrire. Ça pourrait être du piano et des ballades acoustiques, ça pourrait être du road rock vintage, ça pourrait être une grosse, grosse chanson de rock lourd. Nous avons juste dit: ‘Allons-y jouer et être heureux de jouer ensemble. Et nous allons juste jouer. Et quoi qu’il arrive. Nous le jetterons dans différents dossiers et nous réglerons le problème plus tard. Et ça va être notre agenda pour le reste de l’année. Nous prévoyons d’essayer de terminer un disque d’ici la fin de l’année, peut-être deux [records]. Nous pourrions faire comme un album de spécialité et un gros disque de rock complet, puis le sortir au cours du premier trimestre de 22 ».

En mars dernier, Erna Raconté «Podcast de la maîtresse Carrie» cette GODSMACK prévoyait de faire «un album de rock complet» ainsi que «un album ou un EP acoustique vibey vraiment cool». Il a également laissé la porte ouverte à une nouvelle collaboration avec des auteurs-compositeurs extérieurs, comme ce fut le cas en 2018. “Quand les légendes se lèvent”.

“[On] le dernier album, j’ai vraiment apprécié le processus non seulement d’écrire par moi-même ou d’écrire avec mon groupe, mais ensuite je me suis aventuré aussi, et j’ai travaillé avec d’autres écrivains qui sont tout simplement de très bons auteurs-compositeurs, comme [John] Feldmann, qui écrit pour BLINK-182 et 5 SECONDES D’ÉTÉ et une liste vraiment étrange de groupes dont personne ne ferait jamais le lien GODSMACK et ce genre d’artistes “, a-t-il dit.” De grands artistes, mais juste un style de musique différent. Ou alors Erik Ron. Ou même Clint Lowery de SEVENDUST; J’ai écrit avec lui. Et j’ai beaucoup apprécié le processus, et grâce à ce processus, j’ai obtenu de très bonnes chansons. Et donc, oui, ça m’inspire, et ça me fait sortir des sentiers battus. “

Septembre dernier, GODSMACKde “Blindé” single a été certifié platine par le RIAA (Association de l’industrie du disque d’Amérique) pour accumuler un million d’unités certifiées. Selon le RIAA, une unité de chanson équivalente équivaut à une seule vente de chanson numérique ou à 150 flux audio et / ou vidéo à la demande.

“Blindé” est sorti le 28 février 2018 en tant que premier single de “Quand les légendes se lèvent”; le morceau était auparavant certifié or aux États-Unis et était également la chanson la plus jouée à la radio rock en 2018.

Initialement publié le 27 avril 2018 via BMG (les débuts du groupe sur le label), “Quand les légendes se lèvent” marqué GODSMACKpremier album en quatre ans. L’album a marqué des jalons de carrière pour le groupe: quatre morceaux de rock n ° 1 (un accomplissement qui fait GODSMACK l’un des quatre seuls groupes de rock à atteindre cet objectif), et un record 11e n ° 1 singles dans la carrière du groupe avec le quatrième single de l’album “Inoubliable”.

“Inoubliable” a suivi trois précédents singles n ° 1 de “Quand les légendes se lèvent”: “Sous vos cicatrices” et “Quand les légendes se lèvent” plus “Blindé”. “Quand les légendes se lèvent” est entré dans le palmarès des 200 meilleurs albums du Billboard dans le top dix (n ° 8), avec quatre classements n ° 1 sur d’autres palmarès: meilleurs albums de rock, meilleurs albums de musique hard, meilleurs albums indépendants et meilleurs albums alternatifs.

Juin dernier, GODSMACKLe catalogue d’édition musicale et le flux de redevances principal de Édition de musique Primary Wave. L’accord comprend le Grammy l’édition du nominé et le flux de revenus principal pour ses compositions et ses masters tout au long de sa carrière à ce jour. Les titres incluent leur premier album “Godsmack”, “Quand les légendes se lèvent”, “Éveillé” et “1000 ch”, ainsi que leur Panneau d’affichage Albums n ° 1 “L’oracle”, “IV” et “Sans visage”, qui comprend le Grammy– célibataire nommé “Je suis seul”. Erna, qui a formé GODSMACK en 1995, a écrit le single, qui a atteint le n ° 1 du classement Mainstream Rock lors de sa sortie. Il s’est vendu à plus d’un demi-million d’exemplaires, aidant “Sans visage” pour passer rapidement au platine. Sont également inclus dans l’accord des EP et des compilations, y compris “L’autre côté” et “Bons moments mauvais moments”.