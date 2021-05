“ Sultans Of Swing ”: Dire Straits fait la scène … finalement

C’est une chanson qui fait partie du tissu de l’histoire du rock. Il est donc étrange de penser que, quand il a été publié pour la première fois par Dire Straits le 19 mai 1978, “Les sultans du swing” raté complètement les graphiques.

le Mark Knopfler Cependant, la composition faisait toujours partie de la courbe ascendante du groupe au cours de cette année. Ils avaient été soutenus par BBC Radio London, notamment sur l’émission du diffuseur et écrivain Charlie Gillett pour la station, et gagnaient rapidement une réputation comme l’un des groupes live les plus chauds du circuit. Ils vivaient presque la vie du petit groupe funky décrit dans les paroles de la chanson.

«Sultans of Swing» continue non seulement d’être entendu à la radio, à la télévision, dans les points de vente au détail et dans de nombreux autres endroits à ce jour, mais il a eu une influence sur l’album solo 2015 de Knopfler, Tracker, en particulier sur la chanson «Beryl». «Je pense qu’il y avait un clin d’œil définitif aux premiers détroits avec ‘Beryl’», a-t-il déclaré. «C’était une chose délibérée, remonter à une période parce que cela semblait convenir à la chanson. J’ai adopté une sorte d’approche ‘Sultans of Swing’ pour cette raison, parce que c’est quelque chose que vous associez à un temps.

«Passer de concert en concert»

Knopfler se souvient également des premiers jours de sueur et de labeur lorsque Dire Straits jouait vraiment le rôle décrit dans «Sultans Of Swing». «Vous allez juste de concert en concert dans l’espoir de tout garder ensemble», dit-il, «et dans l’espoir de faire une tournée, ce que nous avons réussi à faire. Vous ne faites que reprendre à partir de là. ”

Au cours du mois où le single est sorti au Royaume-Uni (la première fois), Straits a tourné avec le Climax Blues Band et a fait des concerts européens pour Styx. En juin, ils ont joué leur première tournée britannique en tête d’affiche. Mais “Sultans” n’est devenu un hit que la nouvelle année de 1979, lorsque le groupe a fait les charts américains avec leur premier album éponyme puis le single, qui a grimpé jusqu’au n ° 4. De retour en Grande-Bretagne, il a atteint la 8e place, et ils étaient bel et bien en route.

