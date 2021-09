Sumanta Datta nommé directeur général d’Oxford University Press India

Datta a travaillé pour The Coca-Cola Company pendant plus de 20 ans

Sumanta Datta a été nommée nouvelle directrice générale d’Oxford University Press India (OUPI) avec des responsabilités régionales, notamment au Bangladesh, au Sri Lanka et au Népal. Il succède à V Sivaramakrishnan qui a dirigé l’éditeur au cours des six dernières années et a récemment occupé un nouveau poste, en dehors de la presse.

Datta possède une vaste expérience dans la direction de grandes opérations commerciales et clients dans les secteurs FMCG et technologiques pour de grandes organisations multinationales. Datta a travaillé pour The Coca-Cola Company pendant plus de 20 ans, son dernier rôle là-bas était vice-président, opérations, Coca-Cola Asie du Sud-Ouest, et il a passé les années depuis son départ en 2017 à diriger Logitech en Inde, en Indonésie et Asie du Sud-Ouest et conseil aux start-up.

“Datta rejoint OUP à un moment intéressant alors que l’organisation accélère sa transformation en cours pour devenir une entreprise axée sur le numérique et renforcer son objectif de rendre les connaissances et l’apprentissage plus accessibles grâce à la puissance de la technologie”, a déclaré Oxford University Press India dans un communiqué.

« Oxford University Press (OUP) a établi un riche héritage en Inde avec sa présence qui s’étend sur plus de 100 ans. Il a évolué avec succès au fil des ans pour répondre aux besoins changeants des élèves, des parents et des enseignants et créer des produits et des solutions qui visent à rendre les connaissances accessibles à tous. Je tiens à remercier V Sivaramakrishnan pour son leadership au cours des six dernières années, en particulier pour sa force et son soutien pendant la pandémie. Sumanta arrive à un moment passionnant pour nous, nous avons soutenu les enseignants et les parents à travers l’Inde alors que l’apprentissage à distance est devenu si nécessaire, maintenant nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour découvrir l’avenir de l’éducation répondant aux besoins en constante évolution de nos clients et communautés “, a déclaré Fathima Dada, directeur général, Education.

