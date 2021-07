Summer Games Done Quick 2021 a levé 2,9 millions de dollars

L’événement caritatif de speedrunning Summer Games Done Quick 2021 a permis de récolter plus de 2,9 millions de dollars pour Médecins sans frontières.

C’est selon la page de suivi du marathon, qui montre qu’au moment de la rédaction de cet article, l’événement a rapporté 2 904 585,35 $. Le don le plus important était un énorme 250 615,22 $, tandis que le montant moyen donné était de 71,98 $ et la médiane était de 25 $.

C’est 600 000 $ de plus que les 2,3 millions de dollars que Summer Games Done Quick a collectés en 2020. C’était la première fois que l’émission était en ligne uniquement – la même chose a eu lieu cette année – et c’est le deuxième montant le plus élevé collecté par un Summer Games Fait rapide, juste derrière les 3 millions de dollars que le spectacle a rapportés en juin 2019.

C’est également le troisième montant le plus élevé collecté dans l’ensemble de l’événement Games Done Quick, avec le record actuellement détenu par Awesome Games Done Quick en 2020, qui a reçu 3,1 millions de dollars de dons. Awesome Games Done Quick 2021 a levé 2,76 millions de dollars en janvier de cette année.

Le site Web Games Done Quick indique que 34 237 234,18 $ ont été collectés au total depuis ses débuts en 2010.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72337/summer-games-done-quick-2021-raised-29m/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));