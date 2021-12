Summer House taquine Craig Conover et les rumeurs de Kristin Cavallari

Eh bien, tant pis pour les romances de Winter House.

Les stars de Summer House font face aux conséquences de la saison des menottes dans ce premier aperçu exclusif de la saison six de la série à succès Bravo. En réalité, Kyle Cooke et Amanda batulaLes noces pourraient être menacées alors que le débat français annulant leur mariage dans la nouvelle bande-annonce explosive.

« Toute notre relation n’est pas de ma responsabilité! » Kyle crie tandis qu’une Amanda en larmes se tourne vers des amis Paige DeSorbo, Danielle Olivera et Ciara Miller pour obtenir des conseils.

Bien sûr, il y a beaucoup plus de relations tumultueuses dans le mélange, car Paige et Lindsay Hubbard sont pris dans des triangles amoureux.

« Je suis un agent libre, j’accepte toutes les candidatures », plaisante Lindsay. « Je ne peux pas m’empêcher d’avoir des papillons et des arcs-en-ciel qui sortent de mon vagin. »

Pendant ce temps, Paige essaie de démêler les rumeurs sur l’alun de The Hills Kristin cavallari se mettre à l’aise Craig conover et Austen kroll maintenant que Craig et Paige sortent ensemble dans la vraie vie.

« Est-ce que tu la baises toujours ? » Paige demande à Craig avant qu’elle ne réponde : « Regardez-moi f –– roi s’éloigner ! »