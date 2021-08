Summer League 2021. Boston Celtics et Sacramento Kings joueront le titre

in

La Ligue d’été 2021 se termine et le fait avec une journée pleine d’incitations au cours de laquelle les Boston Celtics et les Sacramento Kings clôtureront la compétition avec un duel direct pour déterminer qui est le champion. Payton Pritchard et Davion Mitchell sont les principaux arguments de deux franchises qui savent rivaliser avec fierté tout en développant leurs jeunes joueurs, dans une pré-saison très excitante pour eux. Le match se jouera à 18h00 à Las Vegas.