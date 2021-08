Summer League : Cade Cunningham continue d’exciter avec ses performances avec Detroit

La grande star du NBA Draft 2021 continue d’éblouir en Summer League à Las Vegas avec Pistons de Détroit. Avec chaque performance que vous accomplissez, Cade Cunningham Cela montre pourquoi il a été le n°1 de sa portée, et montre tout le potentiel qu’il peut atteindre en tant que joueur.

Lors de son dernier match (avec une victoire ce matin contre les Knicks de New York), Cunningham a atteint 24 points en tirant 57% du terrain, et avec un incroyable 7-10 sur les triples. De plus, il a capté 7 rebonds et distribué trois passes décisives.