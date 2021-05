Summer Lovin ‘: 10 grands films romantiques à regarder sur Plex dès maintenant

Dans le passé, CinemaBlend s’est associé à Plex pour parler de tous les films d’action passionnants, des nominés aux Oscars et des grands films disponibles gratuitement sur la plate-forme de streaming polyvalente. Et avec l’été – et tous ses mariages, fêtes à la piscine et mixeurs – juste au coin de la rue, nous nous sommes à nouveau associés au streamer, mais cette fois pour parler de tous les grands films d’amour disponibles en ce moment.

Si vous cherchez quelque chose pour vous divertir tout au long de la saison, nous avons dressé une liste rapide d’histoires romantiques pour vous retenir. Avec des films comme Bridget Jones’s Baby, la suite de 2016 de la comédie romantique britannique bien-aimée Bridget Jones’s Diary, et Vicky Cristina Barcelona, ​​ainsi que quelques joyaux oubliés, il y a quelque chose pour le romantique sans espoir en chacun de nous …