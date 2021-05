“ Summer Night City ”: l’histoire derrière la chanson ABBA

Les demandes incessantes du protocole de sortie des années 70 de l’industrie de la musique signifiaient que l’idée de ne pas publier au moins deux singles en 1978 aurait été impensable. «Take A Chance On Me» a été retiré de ABBA: L’album en janvier mais il était clair que le prochain album studio du groupe était encore loin. Pour combler le vide, ils ont pris «Summer Night City» à partir de sessions commencées en mai de cette année-là et l’ont lancé en single le 6 septembre 1978.

Séances d’écriture et d’enregistrement

le L’énorme succès des Bee Gees cette année-là a eu une influence évidente sur «Summer Night City», qui, dans son incarnation antérieure, avait le titre de travail étrange de «Charlie The Abuser» (le titre est un jeu de mots ludique sur le travail du comédien populaire Kalle Sändare). Écrite en hommage à Stockholm, la ville natale de Benny et Björn – célèbre pour ses douces nuits d’été – la chanson a commencé sa vie dans la base habituelle du groupe, Metronome Studios, mais a été l’une des premières coupes réalisées plus tard au Polar Music Studio, l’installation d’enregistrement mise en place. par le groupe à Stockholm.

Agnetha et Frida ont d’abord chanté leurs parties solo avant d’ajouter les overdubs de tout le groupe. “Summer Night City” resta ensuite dans les coffres jusqu’à ce mois d’août, lorsque le morceau fut mixé pour la sortie. Plusieurs tentatives de perfectionnement de la version finale ont été tentées, et plusieurs variantes se trouvent maintenant dans les archives du groupe.

Le choix improbable de la face B était un mélange de couvertures de normes américaines. Il avait été enregistré plus de trois ans plus tôt pour un projet caritatif mais, récemment dépoussiéré, a permis à «Summer Night City» de se rendre à l’usine de pressage sans que le groupe n’ait à se précipiter pour terminer une nouvelle chanson avant qu’elle ne soit prête.

Libération et réception

“Summer Night City” est devenu le dernier single n ° 1 pour les Suédois dans leur pays d’origine, mais son sommet inattendu n ° 5 au Royaume-Uni a été considéré comme un échec par les normes de la super-ligue du groupe. La chanson a fini par être laissée de côté Voulez-Vous mais a été incluse dans la deuxième collection des plus grands succès du groupe, publiée l’année suivante. Cela dit quelque chose qu’une chanson aussi forte et réussie que «Summer Night City» a été qualifiée de raté. Pour de nombreux actes, cela aurait changé la donne.

