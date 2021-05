Summer of Mangoes: Le «roi des fruits» est de retour! Découvrez les délicieuses variétés de mangue du Maharashtra

Selon le document de recherche, intitulé «Mangoes through millenia» par le Dr YN Nene, la mention de la mangue a été trouvée dans les inscriptions Upanishadas, Vedas et Mauryan.

Riche, aromatique et sucré… Une bouchée dans la chair délicieuse et juteuse d’une mangue bien mûre peut être un bonheur! Pour les amateurs de mangues, l’été est le moment de se gaver de leur fruit préféré. Le Maharashtra est le plus grand État exportateur de mangues du pays et représente plus de 80 pour cent des exportations totales. La mangue est l’une des principales cultures fruitières de l’État. L’État abrite une immense biodiversité de la mangue. Bien que la mangue soit cultivée sur toute la longueur et la largeur de l’État, la région de Konkan est l’une des plus grandes ceintures de production de mangues du pays. Environ 205 variétés de mangues se trouvent dans les Ghâts occidentaux du Maharashtra. Fait intéressant, le Maharashtra est le seul État à avoir une étiquette d’indication géographique (IG) pour la mangue Devgad Alphonso.

Un autre point intéressant à noter est que la taille et la forme de la mangue ont beaucoup d’importance. La plupart des variétés de mangues sont principalement nommées en fonction de leur taille, forme, goût, arôme et goût de divers rois ou empereurs.

Voici quelques-unes des variétés populaires de mangues que l’on trouve dans l’État:

Même si Mankurad est largement produit à Goa, ses vergers se trouvent à Ratnagiri et Sindhudurg. Ce délicieux fruit est jaune et oblong, et développe des taches noires en mûrissant.

Malgova est une grosse mangue de forme ronde qui conserve sa couleur verte avec des reflets rouges lorsqu’elle est mûre. On peut le voir sur le marché en fin de saison. On le trouve principalement dans le nord de Konkan et à Aurangabad, Parbhani, Beed dans le district d’Aurangabad.

Kesar est un fruit petit à moyen avec une forme arrondie et une pointe incurvée distincte. Il a été nommé d’après le safran ou Kesar en raison de sa teinte orange. Elle est considérée comme l’une des mangues les plus rares. Il est récolté au début de la saison et se trouve principalement dans le nord de Konkan, Dhule, Jalgaon et Nandurbrar dans le district de Nasik, le district d’Aurangabad et Marathwada.

Vanraj a la peau violette et la chair jaune brillante, avec un profil de saveur aigre-douce. Il a également une bonne durée de conservation et est disponible en milieu de saison. On le trouve principalement dans la région de North Konkan et dans le district de Nasik.

Rajapuri est la plus grande des variétés de mangues indiennes et a une combinaison attrayante de peau jaune, orange et rouge lisse et sans tache. Son arôme floral fort et sa saveur sucrée en font l’une des mangues de table et de cuisson les plus populaires. C’est aussi bon pour les cornichons. On le trouve principalement dans le district d’Aurangabad.

Pairi est délicieusement sucré avec une légère acidité et une pulpe ferme. C’est un fruit riche en nutriments avec une saveur et un parfum uniques. Connu pour être fibreux et juteux, c’est l’un des choix les plus populaires pour le populaire «aam ras». On le trouve principalement dans la région du sud de Konkan, y compris Ratnagiri et Sindhudurg.

Alphonse – Roi des mangues

Alphonso est également connu sous différents noms dans différentes régions, telles que Badami, Gundu, Khader, Appas, Happus et Kagdi Hapus. Il a longtemps été l’un des fruits les plus populaires au monde et est exporté dans divers pays. Il a une pulpe riche, crémeuse, délicate, non fibreuse et juteuse.

Selon le document de recherche intitulé «Mangoes through millenia» du Dr YN Nene, la mention de la mangue a été trouvée dans les inscriptions Upanishadas, Vedas et Mauryan. Les races de mangues indiennes originales étaient juteuses, avec beaucoup de fibres et avaient une courte durée de conservation. Ces mangues en termes familiers sont aujourd’hui appelées «Raywal» ou «Ranwal» qui signifie «race forestière». Ces races forestières ont été utilisées pour créer des hybrides comme Alphonso car ces races étaient mieux adaptées au changement climatique.

Alphonso a été nommé d’après le vice-roi portugais, Alfonso de Albuquerque, qui a conquis Goa et a jeté les bases de l’empire portugais en Asie au 15ème siècle. Les principales raisons de sa popularité parmi les fonctionnaires portugais et européens étaient qu’ils pouvaient l’inclure dans leurs repas réguliers et, en raison de sa durée de conservation prolongée, il pouvait être renvoyé chez eux comme cadeau.

Alphonso est devenu le roi des mangues en raison de sa couleur attrayante et de son goût délicieux qui dure longtemps.

Le Dr Mahesh Kulkarni, professeur adjoint à Udyan Vidya Mahavidyalay, un collège constituant du Dr Babasaheb Sawant Kokan Krushi Vidyapith, a déclaré: «La mangue a été nommée ‘Aam’ parce qu’elle était communément trouvée et est la préférée des riches comme des pauvres. La superficie couverte pour la culture de la mangue était de 40 000 hectares dans le Maharashtra en 1990, elle est maintenant de 4 à 5 hectares lakh. Cela a donné un coup de pouce à l’industrie de la transformation des aliments. Kokan Krushi Vidyapith a développé un certain nombre de technologies pour promouvoir la culture de la mangue dans tout l’État et dans toute l’Inde. L’Université a développé des pépinières pour créer des greffons sains et a aidé les cultivateurs de mangues avec une formation essentielle. Dans la seule région de Konkan, il y a environ 500 pépinières. »

Il a ajouté: «La mangue est probablement le seul fruit connu par ses races spécifiques. Par conséquent, je demande à tous les consommateurs de ne pas s’en tenir à une seule variété pour la vie. Achetez prudemment et essayez toutes les différentes variétés, car vous risquez de manquer des saveurs intéressantes. »

Kuldeep Joshi, un cultivateur de mangues de Devgad à Sindhudurg a déclaré: «Notre famille produit et commercialise des mangues depuis 50 ans. Devgad Hapus est l’une des variétés de mangue les plus délicates, donc des précautions particulières doivent être prises après la floraison. Devgad Hapus a récemment reçu une note géographique, de sorte que les consommateurs sont devenus plus conscients de l’authentique Devgad Hapus et nous espérons que bientôt tous les producteurs de Devgad Hapus obtiendront un certificat de classification géographique et limiteront ainsi la vente de fausses mangues sous le nom d’Alphonso.

La mangue est une riche source de vitamines A et C. Elle est utilisée à tous les stades de sa croissance, à la fois dans son état immature et mature. La mangue crue est utilisée pour faire du chutney, des cornichons et des jus de fruits. La mangue mûre en plus d’être utilisée pour le dessert est également utilisée pour préparer plusieurs produits comme les courges, les sirops, les nectars, les confitures et les gelées. Le noyau de mangue contient 8 à 10 pour cent de graisse de bonne qualité qui peut être utilisée pour le savon et également comme substitut du beurre de cacao dans la confiserie.

