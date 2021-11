Summer Walker allègue que Londres sur Da Track « n’a pas produit de merde »

Summer Walker a sorti son deuxième album solo vendredi – avec des mots durs sur le générique.

Still Over It attribue à son ex-partenaire London On Da Track l’écriture et la production. Cependant, le chanteur dit qu’il n’a pas écrit ou produit beaucoup du tout.

« Il n’a pas écrit de merde et il n’a pas produit de merde non plus. Il a juste trié sur le volet les négros dont il voulait faire tout le travail et y a attaché son nom pendant qu’il était en train de baiser des putes pendant que j’étais enceinte », écrit le chanteur sur Instagram. « Le plus qu’il a fait a été de saupoudrer un effet de carillon éolien sur une chanson qui était déjà faite puis de mettre son nom dessus. »

« Le dernier album, il a fait le travail, et c’était un super projet. Il est super talentueux, mais pour cet album, lol non monsieur, mais je suppose que les gars de la ville sont prêts, s’attribuant le mérite de ce que vous ne faites pas et n’ayant pas à prendre soin des enfants que vous avez créés. Lol ima retourne m’occuper de mes affaires, cela vient de me déclencher l’enfer.

Les commentaires de Summer Walker sont venus en réponse à un article sur le fait que London On Da Track soit payé pour un album qui le dénigre. « London On Da Track, le premier négro de l’histoire à être payé pour son propre album de diss », lit-on dans le tweet. Apparemment, cela a suffi pour que le chanteur se penche sur la situation.

Summer Walker et London On Da Track ont ​​eu une petite fille en mars 2021. L’album auquel Walker fait référence dans sa diatribe est son premier album Over It, que l’exécutif de London On Da Track a produit en 2019. Son dernier album présente des apparitions d’autres rappeurs comme Cardi B, JT City Girls, SZA, Ari Lennox, Lil Durk, Pharrell, Omarion et Ciara.

Londres a connu un succès précoce en tant que créateur de pièges pour Gucci Mane, Young Thug et TI. London est sorti avec Walker pendant une brève période, mais Still Over It est un album sur le refus d’être maltraité.