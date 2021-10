Summer Walker annonce la sortie de son deuxième album le mois prochain

Summer Walker a annoncé les détails de son prochain deuxième album à l’occasion du deuxième anniversaire de son premier album, Au-dessus.

Ce premier album record est sorti le 4 octobre 2019 et a constitué la plus grande semaine de streaming pour un disque R&B d’une artiste féminine à l’époque.

Au cours du week-end, Walker a développé le teasing précédent de la date de sortie du nouvel album, confirmant qu’il sortirait en novembre. Le chanteur a partagé la nouvelle en dehors des BET Hip-Hop Awards 2021 vendredi 1er octobre, qui se sont déroulés au Cobb Energy Performing Arts Centre d’Atlanta.

Un message qui disait “Summer Walker album #2 coming November” a été projeté à l’extérieur du bâtiment.

Deux jours plus tard, elle a fait allusion à une date plus précise lors du match des Falcons d’Atlanta contre l’équipe de football de Washington. Au match, elle est apparue sur le jumbotron faisant la promotion de son nouveau disque, qu’elle avait apporté avec elle sur un disque dur, et a ensuite publié deux maillots personnalisés sur son histoire Instagram.

Au dos d’une chemise figurait le nom de Walker et le numéro 11, tandis que la seconde comportait les mots « Disque dur » et le numéro cinq. Les fans ont émis l’hypothèse que le nouveau record de la star s’intitulera Disque dur et arrivera le 5 novembre.

Walker a également dévoilé des détails plus concrets sur sa page Instagram, partageant les illustrations de Over It. “Demain (10/4) est l’anniversaire de mon premier album Over It!” elle a sous-titré le message. « Alors allez-y et activez vos alertes car j’ai quelque chose à vous dire ! »

Le deuxième album du chanteur de R&B acclamé suit la collaboration de Walker avec Sam Smith sur la bande originale de l’adaptation cinématographique de Cher Evan Hansen. Le couple a uni ses forces sur une version de “You Will Be Found”, qui figurait à l’origine dans la version scénique de la comédie musicale.

