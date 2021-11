Summer Walker couvre le sac Lady d’Erykah Badu pour le salon BBC Live

L’auteur-compositeur-interprète R&B d’Atlanta, Summer Walker, a couvert le pionnier et mentor de la néo-soul Erykah Badu « Bag Lady » sur le dernier Live Lounge de BBC Radio.

Walker – fraîchement sortie de la sortie de son deuxième album studio Still Over It – s’est arrêtée à la BBC pour interpréter une interprétation courte mais émouvante de la chanson, tirée du deuxième album de Badu, Mama’s Gun. Vous pouvez regarder la performance de « Bag Lady » ci-dessous.

Walker et Badu sont connus pour être des fans de la musique de l’autre, Walker notant qu’elle a grandi sur le travail très acclamé de Badu dans les années 90. Le couple a discuté de leur carrière et de leur place dans une interview de 2020 diffusée sur Rolling Stone.

« Quand je te regardais beaucoup jouer, je disais toujours : « Oh, mon Dieu, regardez cette confiance. » De la même manière que vous commanderiez une pièce, commandez soit votre groupe, soit votre espace. De femme à femme, je veux être comme ça, avoir ce type de confiance », a déclaré Walker à propos de Badu.

Ailleurs dans son passage à la BBC Radio, Walker a joué «Toxic» de son œuvre la plus récente. Elle a également donné aux fans une version live fluide de « Playing Games », son single révolutionnaire des débuts de 2019 Over It.

Entre autres critiques, Summer Walker a reçu une critique cinq étoiles élogieuse de NME pour Still Over It. « Une certaine obscurité s’est abattue sur le duvet autrefois rose qui figurait de manière mémorable sur la couverture de l’album Over It, avec Still Over It affichant à la place un tourbillon d’émotions. Walker a une chanson ici pour chaque sentiment suite à une rupture écrasante, de la confusion à la colère en passant par la mesquinerie pure et simple – et c’est le genre de qualité inébranlable pour laquelle nous l’aimons tous », a écrit NME.

Marcheur a battu plusieurs records quelques heures après la sortie de Still Over It. Ces disques comprenaient : – Le plus gros premier album d’une artiste s’identifiant jamais sur Apple Music ; Le plus gros premier album de R&B de tous les temps sur Apple Music ; Still Over It au n°1 du classement Apple Music All-Genre Chart et toutes ses chansons classées entre le n°1 et le n°22 du classement All-Genre Top Songs.

Achetez ou diffusez Still Over It.