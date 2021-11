Summer Walker publie la tracklist de Still Over It ft Session 33

Summer Walker a annoncé la liste des chansons de son album très attendu Still Over It quelques jours avant sa sortie, et les fans sont particulièrement excités pour la session 33.

La jeune femme de 25 ans a fait irruption sur la scène musicale R&B en 2018 avec sa mixtape Last Day of Summer et est entrée dans les charts Billboard avec un remix de Girls Need Love with Drake.

Maintenant, Summer Walker est sur le point de sortir son deuxième album intitulé Still Over It, après ses débuts Over It en 2019.

La tracklist complète et la date de sortie de Still Over It de Summer Walker

Walker a d’abord fait vibrer les fans avec une bande-annonce d’album avec JT de City Girls décrivant un détenu, alors qu’elle parle du pneu creusant la voiture de son ex.

Le clip d’Ex For A Reason a suivi le 19 octobre et maintenant la liste complète des chansons a été révélée.

Il y aura un total de 20 chansons avec un line-up impressionnant de collaborations : JT, Lil Durk, Pharell et Omarion.

No Love with Sza et Unloyal ft Ari Lennox sont sans aucun doute les chansons pour lesquelles les fans sont les plus excités – avec ces noms, ce sera une musique douce pour la saison des vacances.

Cardi B et Ciara serviront de narrateurs pour l’intro et l’outro.

Le deuxième album de Walker sortira le vendredi 5 novembre 2021 et le CD est disponible en précommande dès maintenant sur son site internet.

L’édition exclusive Target peut être pré-commandée en ligne – elle est livrée avec une chanson supplémentaire et une reprise alternative.

Où acheter des produits Still Over It

Vous ne pouvez pas attendre la date de sortie ? Vous pouvez maintenant acheter sa marchandise Still Over It qui était disponible le 25 octobre, mais elle n’a pas reçu de critiques élogieuses pour sa simplicité.

ce merch marcheur d’été est…. discutable — 𝘴𝘰𝘶𝘳 𝘱𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘬𝘪𝘥 (@shanigyadig) 25 octobre 2021

Twitter fangirl sur l’album et ce n’est même pas encore sorti

Mis à part les collaborations passionnantes avec des artistes R&B féminines, les fans de Walker sont ravis d’un morceau appelé Session 33.

Puisqu’elle a eu la session 32 sur Over It, nous ne pouvons que supposer que 33 sera un suivi, et j’espère que ce sera plus long qu’une minute et 39 secondes.

La piste acoustique brute était un favori des fans pour ses paroles décontractées mais passionnées qui se rapportaient à beaucoup, ainsi que sa voix calme impressionnante.

réclamer la session 33 parce que la session 32 était LE MOMENT — RT | harajayku (@jayjuku) 2 novembre 2021

J’attends patiemment que l’album de Summer Walker sorte pour que je puisse être dans mes sentiments tout le week-end. ?? — TRD. (@Ty_Reynij) 2 novembre 2021

