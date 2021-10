Summer Walker recrute JT of City Girls pour « Ex For A Reason »

Marcheur d’été a fait équipe avec JT des filles de la ville pour « Ex For A Reason », le premier single de son deuxième album à venir, Toujours dessus.

Le morceau produit par Buddah Bless et Sean Garrett est le mélange parfait d’appel de masse accrocheur et de grain lyrique alors que Summer et JT tirent des coups de semonce à leurs partenaires infidèles avant de rappeler qu’ils sont, en fait, un ex pour une raison. JT a fait irruption sur la scène en 2018 en tant que moitié du duo de Miami, City Girls; les premières dames du prestigieux label Quality Control Music. Aujourd’hui, iHeart Media a créé le single sur son réseau de stations hip hop où ils joueront la chanson toutes les heures, à l’heure.

Walker a récemment publié des nouvelles de l’album via Instagram tout en taquinant simultanément trois chansons de la liste des 20 chansons: « Bitter », « Ex for a Reason » et « Ciara’s Prayer ». Ce dernier présente une narration avec l’aimable autorisation de la superstar d’Atlanta, Ciara. Dans la vraie mode estivale, la liste des pistes comprend une tournure intéressante. À côté de chaque titre, une date indique la chronologie de l’histoire que la piste racontera inévitablement. Still Over It sortira le 5 novembre et est maintenant disponible en pré-commande.

Le premier album de Summer, Over It, a été un énorme succès, passant 102 semaines sur le Billboard 200 et 14 semaines au n ° 1 du palmarès des meilleurs albums R&B de Billboard. Over It a produit huit succès sur le palmarès Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs de 2020 et, à ce jour, les morceaux ont collectivement généré 3,6 milliards de streams aux États-Unis.

En juillet 2020, l’EP de Walker, La vie sur Terre, a fait ses débuts dans le top 10 du Billboard 200 à la 8e place. Summer a couvert à la fois Rolling Stone et le magazine Billboard et a remporté un certain nombre de prix importants tels que Soul Train, iHeart Music et les Billboard Music Awards. Summer a signé l’auteur-compositeur-interprète NO1-NOAH à son empreinte, Archives de la Terre du ghetto, qui est une coentreprise avec Interscope Records. Soyez à l’affût de plus de nouvelles musiques à mesure que la date de sortie très attendue de Summer se rapproche.

Précommandez Still Over It.