Summer Walker révèle les couvertures numériques et physiques de son nouvel album

Superstar Marcheur d’été (LVRN/Interscope Records) a publié une pochette d’album pour Toujours dessus, dévoilant des couvertures numériques et physiques.

La couverture physique montre Summer tenant son bébé au téléphone dans la cuisine. La couverture numérique trouve Summer dans une voiture, tenant sa main vers la caméra comme pour éloigner les paparazzi.

Plus tôt ce mois-ci, Summer Walker a publié la vidéo de « Ex pour une raison », le premier single de son Still Over It.

Le morceau produit par Buddah Bless et Sean Garrett met en vedette le rappeur JT, qui a fait irruption sur la scène en 2018 en tant que moitié du duo de Miami, Filles de la ville. Réalisé par Lacey Duke, le visuel basé à Atlanta associe des scènes torrides et enivrantes au thème percutant du morceau. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, Summer et son groupe de filles finissent par atterrir lors d’une fête à la maison où son célèbre « disque dur » gagne sa propre apparition. iHeart Media a créé le single vendredi dernier, où ils ont joué la chanson toutes les heures, à l’heure.

L’excitation au volant est le « Disque dur de l’été » susmentionné. Ce qui a commencé comme une campagne de marketing a maintenant pris sa propre vie, le « disque dur » inanimé faisant des apparitions promotionnelles et organisant désormais son propre concours. Avec le disque dur enfermé dans une boîte apparemment impénétrable, les fans de New York ont ​​été mis au défi de casser la boîte en échange d’un accès anticipé à l’album.

Lorsque Walker a annoncé l’album, elle a taquiné trois chansons de la liste des 20 chansons : « Bitter », « Ex for a Reason » et « Ciara’s Prayer ». Ce dernier présente une narration avec l’aimable autorisation de la superstar d’Atlanta, Ciara. Dans la vraie mode estivale, la liste des pistes comprend une tournure intéressante. À côté de chaque titre, une date indique la chronologie de l’histoire que la piste racontera inévitablement.

Le premier album de Summer, Over It, a été un énorme succès, passant 102 semaines sur le Billboard 200 et 14 semaines au n ° 1 du palmarès des meilleurs albums R&B de Billboard. Over It a produit huit hits sur le palmarès Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs de 2020 et, à ce jour, les morceaux ont collectivement généré 3,6 milliards de streams aux États-Unis.

Précommandez Still Over It.