Summer Walker s’apprête à se produire aux Soul Train Awards 2021

Elle vient de remporter son premier album n°1 sur le Billboard 200, star du R&B Marcheur d’été a été annoncé comme le dernier artiste aux Soul Train Awards 2021, qui seront enregistrés samedi à l’Apollo Theatre de Harlem et diffusés le 28 novembre.

Le deuxième album de Walker, Toujours dessus, a remporté la meilleure performance de la première semaine pour un album R&B cette année, et marque également la meilleure performance de diffusion en continu sur une seule semaine de tous les temps pour un album R&B d’une artiste féminine, avec plus de 200 millions de flux à la demande, selon MRC Data .

Walker rejoindra des artistes précédemment annoncés, notamment Maxwell, Ashanti, Silk Sonic, Ari Lennox, Leon Bridges et Jour de la chance. Maxwell est sur place pour recevoir le Legend Award tandis qu’Ashanti est la lauréate Lady of Soul.

« Je suis honoré d’être reconnu comme la lauréate Lady of Soul de cette année », a déclaré Ashanti dans un communiqué. « C’est un moment pour moi, car j’ai reçu le prix Aretha Franklin de l’artiste de l’année aux Lady of Soul Awards en 2002. Alors que nous commémorons les 50 ans de Soul Train, je suis fier de faire partie de cet héritage et de retourner à l’Apollon pour célébrer.

Fred Hammond montera également sur scène, avec les lauréats de Soul of Justice Ciara et Russell Wilson, et Marley Dias. Pendant ce temps, les vétérans du hip-hop Fat Joe et Ja Rule et le vétéran du R&B El Debarge feront également des apparitions spéciales.

Avec les artistes, BET a annoncé un ensemble de présentateurs étoilés, dont Jazmine Sullivan, Normani, Hosea Chanchez et Wendy Raquel Robinson de la série Paramount + The Game, et Devale Ellis et Crystal Hayslett de Tyler Perry’s Sistas sur BET.

Les actrices Tisha Campbell et Tichina Arnold seront de retour en tant que co-hôtes des Soul Train Awards pour la quatrième année consécutive.

En plus d’une liste empilée d’artistes, le spectacle comprendra également le Soul Cypher annuel, avec D-Nice, Musiq Soulchild, Jac Ross, Koryn Hawthorne, Elle Varner et Tone Stith.

BET a également annoncé qu’il organiserait son tout premier week-end de Soul Train Awards 2021, un événement de trois jours qui célébrera le meilleur de la culture, du commerce, du divertissement, de la musique et plus encore pour marquer le 50e anniversaire de Soul Train.

Les Récompenses du train de l’âme 2021 présenté par BET en avant-première le dimanche 28 novembre à 20 h HE sur BET et BET Her. L’émission sera également disponible sur My5 et Sky On-Demand, au Royaume-Uni, à partir du 3 décembre.

