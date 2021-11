Summer Zervos abandonne le procès en diffamation contre Donald Trump

Ancien candidat « apprenti » Zervo d’été a abandonné son procès en diffamation contre Donald Trump vendredi, après que l’avocat de l’ancien président a déposé des demandes reconventionnelles en vertu d’une loi de l’État de New York punissant les litiges destinés à entraver la liberté d’expression.

Trump a également accepté d’abandonner sa demande reconventionnelle, selon la stipulation qui vient d’être publiée.

Le dépôt marque la fin précipitée d’un procès vieux de près d’une demi-décennie, que Trump a initialement tenté en vain de rejeter en revendiquant l’immunité en tant que président des États-Unis de l’époque. Deux niveaux de tribunaux de l’État de New York n’étaient pas d’accord, citant le Bill Clinton Président.

Au moment où l’affaire a été portée devant la plus haute cour d’appel de New York, Trump n’était plus président et cette question était sans objet.

Les avocats de Zervos Beth Wilkinson et Moira Penza a insisté sur le fait que leur client s’en tient toujours aux allégations.

« Aujourd’hui, les parties ont mis fin à Zervos c. Trump », ont-ils déclaré à Law&Crime dans un communiqué. « Après cinq ans, Mme Zervos ne souhaite plus poursuivre l’accusé et a obtenu le droit de parler librement de son expérience. Mme Zervos maintient les allégations contenues dans sa plainte et n’a accepté aucune indemnisation.

Wilkinson n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

Ancienne candidate de l’émission de télé-réalité de Trump The Apprentice, Zervos a déposé son procès devant la Cour suprême de Manhattan trois jours avant le début officiel du mandat de l’ancien président. Zervos allègue que Trump l’a pelotée à l’hôtel Beverly Hills en 2007.

Le procès en diffamation, cependant, se concentre moins sur la conduite présumée de Trump que sur son déni à la suite de la divulgation de la bande « Access Hollywood ». Après des images de Trump se vantant d’avoir attrapé des femmes « par la chatte », Zervos a allégué que Trump avait touché ses seins et pressé ses organes génitaux contre elle sans son consentement.

Le candidat de l’époque a insisté: « Pour être clair, je ne l’ai jamais rencontrée dans un hôtel ou je ne l’ai pas saluée de manière inappropriée il y a une décennie. » Trump a ensuite tweeté sur son compte Twitter alors actif que le défilé de femmes l’accusant d’inconduite sexuelle « inventait » des allégations qui « ne s’étaient jamais produites ». Zervos a affirmé que ces démentis étaient diffamatoires.

Plus tôt cette année, l’avocat de Trump Alina Habba a commencé une contre-offensive contre Zervos, en déposant des demandes reconventionnelles en vertu de la loi anti-SLAPP de New York, acronyme abrégé de « Procès stratégiques contre la participation publique ».

Selon une stipulation entre les parties déposée publiquement vendredi, « toutes les demandes et demandes reconventionnelles invoquées dans cette affaire, ou qui auraient pu l’être, sont rejetées et abandonnées dans leur intégralité avec préjudice, chaque partie supportant ses propres dépens. . «

Habba a déclaré à Law&Crime que la main de Zervos avait été forcée d’abandonner l’affaire.

« Aujourd’hui, Mme Zervos a pris la décision prudente d’abandonner volontairement son dossier sans échange d’aucune compensation ni honoraires d’avocat », a écrit Habba dans un e-mail. «Elle n’avait d’autre choix que de le faire, car les faits mis au jour dans cette affaire montraient très clairement que notre client n’avait rien fait de mal. C’est un privilège de défendre le président Trump, qui a été attaqué sans relâche et vicieusement traqué par des acteurs de mauvaise foi. Trop c’est trop. »

Fondateur et associé directeur du cabinet d’avocats Habba Madaio & Associates, LLP, Habba représente également l’ancien président dans son récent procès contre sa nièce Marie Trump. Les bureaux de la société Habba à Bedminster se trouvent à seulement 10 minutes en voiture du Trump National Golf Club Bedminster.

[images via YouTube screengrabs]

