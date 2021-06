SummerStage revient officiellement à Central Park le mois prochain

SummerStage à Central Park revient en personne le mois prochain, avec la programmation annoncée.

La série de concerts est passée à une performance virtuelle l’année dernière au milieu de la pandémie de coronavirus. Maintenant, la célèbre attraction en direct de Central Park revient à une série de concerts en personne pour cet été. La programmation SummerStage 2021 a également été annoncée aujourd’hui.

Patti Smith, Questlove, Machine Gun Kelly, Ani DiFranco, Gloria Gaynor et plusieurs autres artistes se produiront cette année. Bien que la plupart des spectacles soient disponibles gratuitement, certains concerts-bénéfice ne sont pas gratuits. Tous les concerts-bénéfice sont indiqués ci-dessous par un

après le titre de l’événement.

SummerStage dans la programmation de Central Park

Jazz at Lincoln Center avec Wynton Marsalis – 17 juinChris Botti : The Blue Note Jazz Festival* – 20 juinFalu & Film : Monsoon Wedding – 24 juinGeorge Clinton : The Blue Note Jazz Festival* – 24 juinGalactic : The Blue Note Jazz Festival* – 11 juilletSun Ra Arkestra et Sistazz of the Nitty Critty – 24 juillet Dance IS ! avec Rennie Harris Puremovement – ​​25 juilletThe Originals – 31 juilletTito Nieves – 1er aoûtMet Opera Summer Recital – 8 aoûtMarc Rebillet, DJ Premier et Brady Watt – 14 aoûtArmand Hammer & The Alchemist avec Moor Mother, KAYANA, Fielded et Quelle Chris – 15 aoûtAntibalas – 21 août Lake Street Drive* – 24 aoûtDom Salvador Sextet – 4 septembreErica Campbell – 11 septembreMachine Gun Kelly* – 13 septembreDawes avec Erin Rae* – 17 septembrePatti Smith – 19 septembreIndigo Girls et Ani DiFranco* – 21 septembre

Parc Marcus Garvey, Harlem :

Projection Summer of Soul avec Questlove et ses amis – 19 juinCharlie Parker with Strings: The Donald Harrison Quartet &

le Harlem Symphony Orchestra – 28 aoûtWillie Jones III – 29 août

Coney Island, Brooklyn :

Gloria Gaynor avec DJ Stormin Norman – 17 juilletLa India – 18 juilletFête d’anniversaire Funk Flex avec Ginuwine et ses amis – 7 aoûtInvincible: A Glorious Tribute to Mike Jackson avec DJ KS360 – 29 août

Toutes les représentations suivront les réglementations sanitaires de l’État de New York. Ceux-ci incluent une capacité limitée, un mandat de masque et des sièges socialement distanciés à tous les événements. SummerStage exigera également une preuve de vaccin ou un test COVID-19 négatif et un examen de santé, comme un contrôle de la température à l’entrée.

La capacité limitée signifie que les billets partiront rapidement. Mais la plupart des performances seront également diffusées sur le site Web Summer Stage Anywhere.

