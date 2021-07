Sumo et Pipeworks ouvrent un nouveau studio de jeux basé à Vancouver, Timbre Games, dirigé par un vétérinaire d’EA

La fondation de la nouvelle société basée à Vancouver Timbre Games, telle que décrite par le directeur créatif Geoff Coates. (Image de Geoff Coates)

Le développeur de jeux vidéo Pipeworks, basé à Eugene, dans l’Oregon, a annoncé mardi son expansion au Canada en ouvrant un nouveau studio à Vancouver.

Le nouveau studio, Timbre Games, est dirigé par Joe Nickolls, ancien vice-président d’Electronic Arts et ancien directeur de studio de feu Capcom Vancouver. Timbre prévoit de se concentrer sur la production de titres d’action/aventure et de simulation avec ce que Nickolls décrit comme “une grande poussée sur le contenu et la participation axés sur la communauté”.

“Nous ne pourrions pas être plus ravis que Timbre Games soit le premier de nos nouveaux studios”, a déclaré Lindsay Gupton, PDG de Pipeworks, dans un communiqué de presse. « Nous sommes inspirés par la vision de l’équipe et confiants qu’ils créeront non seulement des jeux vraiment amusants, mais le feront dans un environnement inclusif où les voix sont entendues et les employés s’épanouissent.”

Les deux autres co-fondateurs de Timbre sont Zoë Curnoe, directrice de production du studio, et Geoff Coates, directeur créatif du studio. Les deux sont des développeurs de jeux expérimentés ; Curnoe était jusqu’à très récemment le directeur de production des campagnes d’histoires de la série Gears of War, et Coates a travaillé en tant que directeur créatif sur des jeux tels que la série SSX, Company of Heroes 2 et Dead Rising 4.

Coates est également le caricaturiste de Timbre et prévoit de sortir une bande dessinée régulière qui fera la satire des employés de l’entreprise (voir ci-dessus).

ça se passe !! Un petit indice sur ce que j’ai fait le mois dernier depuis que j’ai quitté @CoalitionGears. Je ne peux pas penser à de meilleurs partenaires @onetallcanadian et @geoff_p_coates avec qui faire cela. Plus de friandises à venir cette semaine avec notre annonce complète mardi prochain. https://t.co/vypxP2hhhT – Zoë Curnoe (elle) (@amazoe) 5 juillet 2021

« Les trois partenaires fondateurs [at Timbre] ont travaillé sur certaines des plus grandes IP au monde et certaines des plus vendues également », a déclaré Nickolls à .. « Et nous nous sommes tous amusés à le faire, alors nous sommes prêts à recommencer ! »

“Nous pensons que les jeux doivent être à la fois amusants à jouer et amusants à créer”, a-t-il poursuivi. « C’est pourquoi nous nous sommes lancés dans cette entreprise en premier lieu. Nous prenons tous le sens de l’humour très au sérieux.

Timbre se lance avec une initiative de diversité interne qui verra ses équipes de travail composées à parts égales de vétérans de l’industrie du jeu et de nouveaux talents.

La nouvelle société est explicitement une filiale de Pipeworks et du groupe Sumo basé à Sheffield, en Angleterre, qui a acquis Pipeworks en septembre.

Pipeworks est l’une de ces sociétés de l’industrie du jeu qui existe depuis toujours, mais qui a quand même réussi à garder un profil étonnamment bas. À lui seul, il est surtout connu pour avoir développé de nombreux jeux sous licence au cours des sixième et septième générations de consoles.

Cependant, de nombreux autres studios ont embauché Pipeworks au fil des ans pour fournir une assistance ou développer des ports de jeux plus anciens. Aujourd’hui, Pipeworks est peut-être mieux connu pour gérer les ports de console du jeu de bac à sable le plus vendu Terraria.

Le groupe Sumo, créé en 2003, a lancé une nouvelle société plus tôt cette année, Secret Mode, pour se concentrer sur la recherche et la publication de jeux vidéo plus petits.

À travers sa filiale Sumo Digital, Sumo a également développé le jeu d’action multijoueur 2021 Hood: Outlaws & Legends. Sumo Digital possède à son tour plusieurs filiales, dont la plus notable est The Chinese Room, qui a développé le jeu narratif primé Dear Esther en 2012.