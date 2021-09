Sumo Group a racheté Auroch Digital

Le géant britannique des jeux Sumo a racheté Auroch Digital.

Tel que rapporté par GamesIndustry.biz, le studio basé à Bristol a été acheté pour 6 millions de livres sterling (8,32 millions de dollars), une somme supplémentaire devant être versée en fonction des performances d’Auroch au cours des trois années nettes.

Sumo dit que l’accord a renforcé sa capacité de publication, le personnel d’Auroch rejoignant son nouveau label indépendant Secret Mode.

“Nous sommes vraiment ravis de rejoindre la famille du groupe Sumo. Nous partageons tant de valeurs et Sumo sera un bon foyer pour nous”, a déclaré le patron et fondateur d’Auroch, Tomas Rawlings (photo).

“Nous avons un désir commun d’améliorer toujours la qualité et la profondeur des jeux que nous créons, un engagement à être un lieu de travail positif et respectueux, un désir d’investir dans de nouveaux talents et un désir commun de faire beaucoup de plaisir, d’engagement et gameplay pour tous. Auroch Digital rejoindre Sumo Group est vraiment la prochaine étape naturelle de notre voyage et nous sommes vraiment ravis de le faire ensemble. “

Le PDG de Sumo, Carl Cavers, a ajouté : « Je suis ravi d’accueillir Tomas et l’équipe d’Auroch Digital dans le groupe. Compte tenu de notre concentration croissante sur Own-IP, nous sommes particulièrement enthousiasmés par le pipeline d’IP originale d’Auroch Digital. acquisition relativement petite, c’est une acquisition très importante pour nous sur le plan stratégique.”

Plus tôt cette année, le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent a déposé une offre de 1,27 milliard de dollars pour acheter Sumo Group.

