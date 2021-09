Sumo Group acquiert Auroch Digital dans le cadre de la dernière acquisition de jeu notable

Image : Auroch numérique

Cela a été une année avec plusieurs prises de contrôle majeures dans l’industrie du jeu, avec Microsoft, EA et Tencent étant des sociétés notables investissant dans des acquisitions. Aujourd’hui apporte un exemple de la façon dont ces acquisitions se répercutent sur des éditeurs et des développeurs petits mais prospères, Sumo Group confirmant l’acquisition d’Auroch Digital pour « au moins 6 millions de livres sterling (8,32 millions de dollars).

Auroch Digital a développé et publié des titres agréables sur Switch ces dernières années, notamment Les colons et Horizon de Mars; ce dernier est une simulation assez détaillée et fascinante de la course à l’espace. Sumo Group « considère les 48 employés d’Auroch comme une équipe de développement complémentaire pour soutenir Secret Mode », qui est la propre division d’édition du groupe. Néanmoins, Auroch conservera son nom et continuera d’être dirigé par le fondateur de l’entreprise, Tomas Rawlings.

Sumo Group, bien sûr, a été confirmé au cours de l’été comme étant la cible d’une prise de contrôle de 1,27 milliard de dollars (919 millions de livres sterling) par Tencent, tandis que ces derniers mois, nous avons également vu EA acquérir Codemasters et, bien sûr, Microsoft a repris Bethesda (avec sa société mère ZeniMax et les nombreuses filiales liées). Tout récemment, Sony a également acquis Firesprite, une société qui avait produit des titres PlayStation remarquables ces dernières années.

Nintendo a été un peu moins tape-à-l’œil en termes d’acquisitions à enjeux élevés, mais a officiellement racheté Next Level Games plus tôt cette année, qui fonctionnait efficacement en tant que «seconde partie» auparavant sur des goûts comme Le manoir de Luigi 3.

Sumo Group reprenant Auroch Digital est donc une autre acquisition pour les livres, et il y aura sans aucun doute d’autres prises de contrôle notables – grandes et petites – dans les mois à venir.