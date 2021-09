Sumo Group embauche le premier responsable de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion

La société britannique de jeux Sumo a embauché Leon Killin (photo) en tant que premier responsable de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion (EDI) de la société.

Killin a rejoint la société en juillet après avoir fondé le service de conseil pour l’industrie des jeux Balance Patch, qui fournissait des conseils sur tout ce qui concernait l’EDI. Dans le communiqué annonçant son embauche, Sum a déclaré qu’il était déterminé à résoudre les problèmes liés à la diversité, à l’égalité et à l’inclusion.

“L’industrie a un long chemin à parcourir, mais ces dernières années, nous avons constaté des améliorations majeures grâce aux efforts d’innombrables individus, organisations et entreprises comme Sumo Group”, a déclaré Killin. « Sumo a reconnu et assumé ses responsabilités en tant que leader de l’industrie et phare pour un changement positif, et j’ai hâte de travailler avec eux pour mettre en œuvre ce changement. »

Le PDG du groupe Sumo, Carl Cavers, a ajouté : « Leon est une personne talentueuse qui a déjà joué un rôle important dans l’amélioration de l’industrie des jeux. Sumo reconnaît sa responsabilité de travailler vers une diversité significative et durable et d’aider à conduire un changement généralisé dans l’industrie – j’ai hâte de voir comment Leon nous guidera dans ce voyage.

“Nous sommes ravis d’avoir Leon à bord et nous sommes impatients de travailler avec lui alors qu’il dirige nos efforts.”

