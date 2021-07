Sumo Group installe un deuxième développeur au Canada

La société de jeux vidéo britannique Sumo Group a ouvert un nouveau studio à Vancouver, au Canada.

Appelée Timbre Games, cette société fait partie de Pipeworks Studios, basée aux États-Unis, que Sumo a acheté l’année dernière pour 99,5 millions de dollars en septembre 2020. Il s’agit du deuxième studio canadien de Sumo – après la filiale Atomhawk de la société qui a créé un avant-poste à Vancouver en 2017 – et son 14e studio dans son ensemble.

Timbre Games est dirigé par le président et partenaire fondateur Joe Nickolls, qui était auparavant vice-président et directeur général du studio Maxis d’EA, tandis que Zoë Curnoe – un vétéran du fabricant de Gears of War The Coalition – et Geoff Coates, auparavant de Relic, Capcom et EA , sont également co-fondateurs.

“Nos employés sont au cœur de nos ambitions de croissance et Joe est la personne idéale pour diriger Timbre Games”, a déclaré Carl Cavers, le patron de Sumo Group (photo).

“Son parcours triple A lui permettra de créer un véritable élan pour le studio, tout en s’appuyant sur les capacités clé en main et l’approche unique de Sumo Group pour créer de grands jeux. C’est une opportunité fantastique pour le Groupe et je suis nous attendons avec impatience la suite de nos collègues nord-américains. »

Nickolls a ajouté: «Avec Timbre, nous voulions créer un studio à partir de zéro en mettant l’accent sur la diversité, la transparence, l’implication de la communauté dans le développement de jeux et une culture de travail durable et amusante. Ces priorités sont partagées par Pipeworks, c’était donc naturel dès le départ.

Fin 2019, le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent a acheté une participation de 10 % dans Sumo.

