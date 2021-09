Sumo ouvre un nouveau studio à Bangalore

La société britannique de jeux Sumo Group installe son deuxième studio en Inde.

La société ouvre une nouvelle tenue à Bangalore avec Stewart Neal à la barre en tant que directeur de studio. Neal travaille chez Sumo depuis 2014, date à laquelle il a rejoint le siège social de la société à Sheffield.

Il s’agit du 11e studio de Sumo Group dans le monde et de son deuxième en Inde après l’ouverture de Sumo Pune en 2007. Depuis mai 2020, Neal est également le directeur de studio de ce bureau, en remplacement de Deeptha Vijayan, qui était de retour dans l’entreprise. l’année dernière.

En plus d’ouvrir un nouveau développeur à Bangalore, Sumo étend également son site de Pune.

“Nous sommes ravis de partager la prochaine étape de notre voyage avec l’annonce de Sumo Bangalore et la poursuite de l’expansion de Sumo Pune”, a déclaré Neal.

« Cette croissance organique nous permettra de continuer à réaliser certains des projets de jeux vidéo les plus passionnants au monde, tout en accueillant de nouveaux développeurs pour rejoindre l’équipe Sumo Digital.

« La croissance continue de la présence de Sumo Digital en Inde est le reflet des compétences et de l’expertise de notre équipe et de notre réputation de studio de co-développement très performant. J’ai hâte de former une équipe qui continuera à faire de Sumo Digital l’un des principaux fournisseurs de développement créatif de bout en bout en Inde. »

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72501/sumo-opening-new-studio-in-bangalore/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));