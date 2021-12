Sumo s’attend à ce que l’acquisition de Tencent ait lieu le mois prochain

14 décembre 2021 – 10h25

La société de jeux vidéo britannique Sumo Group a déclaré que son acquisition par Tencent devrait être finalisée en janvier.

Dans un communiqué aux investisseurs, la société a déclaré que le Comité des États-Unis sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) avait terminé son enquête sur l’accord et qu’aucune mesure n’allait être prise. Le Royaume-Uni ne prend apparemment aucune mesure en vertu de la loi de 2021 sur la sécurité nationale et l’investissement.

En conséquence, Sumo a défini le calendrier de son acquisition par Sumo ; il compte qu’il sera approuvé le 13 janvier 2022, les actions de la société étant suspendues quatre jours plus tard le 17 janvier et la cotation annulée le lendemain.

Le CFIUS étudie les investissements et les intérêts de Tencent à l’étranger depuis septembre 2020. Cela fait partie de la paranoïa croissante des États-Unis autour de la Chine et – jusqu’à présent – ​​a eu un impact sur Epic Games et le fabricant de League of Legends Riot. L’accord Sumo-Tencent est arrivé sur le radar du CFIUS grâce à l’ancien propriétaire de Pipeworks basé en Oregon.

Sumo a annoncé en juillet 2021 que Tencent avait l’intention de l’acheter dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,27 milliard de dollars.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72726/sumo-expects-tencent-acquisition-to-take-place-next-month/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));