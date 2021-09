Sun Pharma Advanced Research va récolter jusqu’à Rs 1 800 crore

in

Les propositions sont assujetties aux approbations des organismes de réglementation et des actionnaires. Plus tôt en juillet, SPARC a levé environ 1 112 crores de roupies en délivrant des mandats à ses promoteurs Dilip Shanghvi et à d’autres.

Sun Pharma Advanced Research Company (SPARC), une société biopharmaceutique au stade clinique, a reçu l’approbation du conseil d’administration pour lever jusqu’à 1 800 crores de roupies. SPARC a obtenu l’approbation du conseil d’administration pour lever des fonds par le biais de divers modes, notamment l’émission d’actions, de bons de souscription convertibles, d’actions privilégiées, d’obligations et de débentures. La société a l’intention d’émettre les titres en une ou plusieurs tranches, a indiqué la société dans un dossier sur l’ESB.

Le but de la collecte de fonds n’a pas été divulgué dans l’immédiat. Lors de sa réunion de mercredi, le conseil d’administration de SPARC a également approuvé l’augmentation du capital social autorisé de la société à 42,50 crores de Rs contre 37,50 crores de Rs.

SPARC est une société biopharmaceutique au stade clinique formée en 2007 par une scission de la société de génériques spécialisés Sun Pharmaceutical Industries.

Avant l’annonce, les actions de la société ont clôturé en hausse de 0,75% à Rs 302,45 sur l’ESB.

