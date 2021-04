Sun Pharma, Jindal Steel parmi les principales actions à acheter et à vendre; le graphique intrajournalier suggère que Nifty pourrait chuter jusqu’à 14130

Le graphique intrajournalier suggère une vague de correction susceptible de se poursuivre si le Nifty / Sensex réussit à s’échanger en dessous de 14400/48100. Image: .

Par Shrikant Chouhan

Le marché a enregistré une session extrêmement volatile, le Nifty / Sensex a clôturé en baisse de 63/243 points. Le Nifty / Sensex n’a pas réussi à se maintenir au-dessus de la marque de résistance 14500/48400 et en raison d’une pression de vente constante à des niveaux plus élevés ainsi que de signaux mondiaux tièdes, l’indice de référence a fortement corrigé. Parmi les secteurs, des réservations de bénéfices ont été observées dans les actions informatiques, tandis que les actions de l’automobile, de la pharmacie et des médias sélectifs ont suscité un intérêt d’achat.

Nous sommes d’avis que, actuellement, le Nifty / Sensex oscille dans la fourchette de prix de 14600 à 14400 / 47500-49000 et la texture du modèle suggèrent une activité de gamme étroite susceptible de se poursuivre dans un proche avenir. Techniquement, l’indice a formé une formation supérieure inférieure qui est globalement négative pour le marché. Le graphique intrajournalier suggère une vague de correction susceptible de se poursuivre si le Nifty / Sensex réussit à négocier en dessous de 14400/48100 et en dessous de la même, la vague de correction se poursuivra jusqu’à 14200-14130 / 47350-47000 D’un autre côté, au-dessus de 14400/48100 nous peut s’attendre à un rallye de retrait rapide jusqu’à 14475-14525 / 48300-48500.

Jindal Steel et Power Ltd

ACHETER, CMP: Rs 431,55, CIBLE: Rs 455, SL: Rs 420

Sur la période quotidienne, après la forte hausse, le titre était dans une phase de consolidation et, enfin, il a donné une cassure de son schéma de graphique en drapeau avec une activité de volume incrémentielle indiquant un mouvement à la hausse dans l’horizon à venir.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

ACHETER, CMP: Rs 645.15, CIBLE: Rs 675, SL: Rs 630

L’action se négocie dans un modèle de canal ascendant, ce qui rend les séries les plus élevées et les plus basses sur les graphiques hebdomadaires et mensuels.Par conséquent, tous les principaux indicateurs de tendance techniques tels que MACD et ADX sont solides et intacts. Il est donc très probable que le mouvement à la hausse par rapport au niveau actuel se maintiendra à court terme.

Bata Inde

VENTE, CMP: Rs 1,297,65, CIBLE: Rs 1,230, SL: Rs 1,330

L’action est dans une tendance baissière où les baissiers sont assez forts pour le moment car les haussiers ne sont pas en mesure de gagner de la force, à l’échelle mensuelle également, l’action se négocie en dessous de sa ligne de tendance haussière et des moyennes mobiles à court terme, ce qui indique une baisse de la tendance compteur.

Banque RBL

VENDRE, CMP: Rs 174,55, OBJECTIF: Rs 165, SL: Rs 180

La formation de continuation baissière est évidente dans le compteur car il fait continuellement des bas plus hauts et plus bas, d’où la structure globale du stock suggère qu’il se dirige vers sa zone de demande précédente à la baisse.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif (recherche technique sur les actions), Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.