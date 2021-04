Sun Pharma Ropes à Pankaj Tripathi en tant qu’ambassadeur de la marque pour la poudre à poussière Abzorb

Dans la nouvelle campagne conceptualisée par Lowe Lintas Mumbai, Tripathi est vu promouvoir l’utilisation prophylactique de la poudre à poussière Abzorb

Sun Pharma Consumer Healthcare, une division de Sun Pharmaceutical Industries Ltd., a annoncé lundi avoir rejoint Pankaj Tripathi en tant que nouvel ambassadeur de la poudre à poussière Abzorb. Dans une nouvelle campagne conceptualisée par Lowe Lintas Mumbai, sur le thème «Apnao Abzorb ka haath», Pankaj Tripathi promeut l’usage prophylactique de la poudre à poudrer Abzorb pour éloigner les infections fongiques.

La campagne montre que l’utilisation quotidienne de poudre à poudrer Abzorb empêche la transpiration excessive et aide à traiter les problèmes causés par la transpiration. La campagne utilise la «main» comme dispositif visuel, incitant les personnes atteintes à respecter leurs mains et à les utiliser à bon escient, laissant des problèmes liés à la transpiration à la poudre à épousseter Abzorb. La campagne vise également à cultiver l’habitude d’utiliser le produit quotidiennement pour en garder un exempt d’infection et de démangeaisons. «La formule anti-transpiration à double action du produit minimise l’humidité due à l’aggravation du champignon. Ainsi, s’assurer que l’infection n’a jamais lieu. Pankaj joue le rôle d’un promoteur du produit et communique son utilisation prophylactique dans son style habituel », a déclaré la société dans un communiqué.

La nouvelle campagne vise à sensibiliser les consommateurs sur les avantages de garder la transpiration et ses problèmes associés à distance en utilisant quotidiennement la poudre à poussière Abzorb, a déclaré Vidhi Shanghvi, chef d’entreprise de Sun Pharma Consumer Healthcare. «La combinaison unique de talc et d’amidon d’Abzorb assure une absorption supérieure de la sueur et une forte protection contre les infections fongiques dues au clotrimazole.»

«L’infection fongique est un problème secret mais courant qui inquiète beaucoup de gens. Dans cette campagne, Pankaj Tripathi, dans son comportement habituel et sa manière légère, recommande aux gens de lutter à l’avance contre le problème de la sueur et des infections fongiques, afin que l’on puisse se concentrer sur un travail meilleur et plus grand », Madhu Noorani, président de Lowe Lintas , ajouté sur la campagne.

Lire aussi: Maruti Suzuki lance la nouvelle campagne Swift 2021

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.