Sunak a exhorté à «saisir» la prime Britcoin – Brexiteer Lord Lamont lance un appel puissant | Politique | Nouvelles

Bitcoin: Martin Lewis donne des conseils sur les crypto-monnaies

Et il a averti l’occupant actuel du numéro 11 Downing Street que toute réticence à adopter le concept de monnaie numérique serait comparable au refus du roi Canute d’accepter l’inévitabilité de la marée. Le pair conservateur parlait après que M. Sunak ait confirmé le Trésor et le La Banque d’Angleterre unissait ses forces pour lancer un groupe de travail chargé d’examiner la faisabilité de l’idée.

Nous ne voudrions pas être le roi Canut moderne Lord Lamont

Il a déclaré à Express.co.uk: «Les monnaies numériques attirent rapidement une attention et une activité mondiales croissantes.

«Il est important que, le cas échéant, la Grande-Bretagne saisisse l’occasion de suivre le rythme mondial du changement; il peut y avoir d’énormes avantages économiques, réglementaires et sécuritaires potentiels pour notre pays.

«Le coût du paiement et du règlement est une partie mesurable de notre PIB et peut être considérablement réduit.

“Nous ne voudrions pas être le roi Canut moderne.”

L’ancien chancelier Lord Lamont – et l’actuel Rishi Sunak (Image: GETTY)

Lord Lamont – puis Norman Lamont – avec la célèbre mallette Budget en 1993 (Image: GETTY)

Lord Lamont siège au conseil consultatif du projet CityUnited, qui a fait pression pour que le gouvernement adopte une approche proactive.

Le vice-président du projet CityUnited, Leigh Evans, a déclaré: «En tant que cinquième plus grande économie au monde et avec un secteur financier de premier plan au niveau mondial, le Royaume-Uni a l’opportunité d’établir« l’étalon-or »pour une telle monnaie.

«Le projet CityUnited est heureux d’avoir été à l’avant-garde de cette initiative, qui a été bien accueillie par les parties prenantes.

LIRE LA SUITE: La Chine cible les députés britanniques, déclare un député conservateur

La ville de Londres (Image: GETTY)

«Comme le disent la Banque d’Angleterre et HM Treasury, cela ne remplace pas l’argent liquide dans votre poche, mais vous apportera des avantages à bien des égards, en réduisant les coûts de transaction et en faisant du Royaume-Uni un endroit encore plus efficace pour faire des affaires.

«La semaine dernière, nous avons publié notre« Guide du bluffer sur une monnaie numérique »et nous travaillons actuellement sur des propositions détaillées avec des spécialistes du secteur financier.

«Nous sommes impatients de contribuer à la réflexion du nouveau groupe de travail du gouvernement sur la monnaie numérique de la Banque centrale (CBDC) dans les semaines à venir.»

S’exprimant lundi, M. Sunak a déclaré: «Notre vision est celle d’un secteur des services financiers plus ouvert, plus vert et plus avancé sur le plan technologique.

Les guichets automatiques sont susceptibles de devenir de plus en plus rares (Image: GETTY)

«Le Royaume-Uni est déjà connu pour être à la pointe de l’innovation, mais nous devons aller plus loin.

«Les étapes que j’ai décrites aujourd’hui, pour stimuler la croissance des fintechs, repousser les limites de la finance numérique et rendre nos marchés financiers plus efficaces, nous propulseront vers l’avant.

“Et si nous pouvons capter l’extraordinaire potentiel de la technologie, nous consoliderons la position du Royaume-Uni en tant que première place financière mondiale.”

Les monnaies numériques sont déjà explorées et même mises en œuvre dans plusieurs autres pays.

La monnaie physique ne sera pas sacrifiée quoi qu’il arrive (Image: GETTY)

Factions du budget de l’UE (Image: Express)

Ils peuvent apporter des avantages dans la manière dont les paiements transfrontaliers sont effectués, ainsi que profiter d’une baisse générale des paiements en espèces.

Pour le moment, les Bahamas sont, le seul pays à disposer d’une monnaie numérique pleinement opérationnelle, ce sont les Bahamas, bien que la Chine la teste dans plusieurs villes.

Plus tôt cette semaine, Stefan Nils Magnus Ingves, PDG de la banque centrale suédoise, a déclaré que le pays pourrait avoir une telle version numérique de sa monnaie opérationnelle en 2026, tandis que Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a indiqué un euro électronique pourrait être créé dans un délai de quatre ans.

L’idée s’inspire du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, sans être en soi une crypto-monnaie.

Les crypto-monnaies telles que Bitcoin sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années (Image: GETTY)

L’un des avantages d’une livre électronique serait de servir de sauvegarde aux paiements par carte.

À l’heure actuelle, les clients peuvent se tourner vers l’argent liquide comme alternative s’ils se trouvent dans un magasin où les distributeurs de cartes ont cessé de fonctionner.

Cependant, comme l’utilisation d’espèces devient de plus en plus rare, avec moins d’un paiement sur 10 au Royaume-Uni qui devrait être effectué avec du papier-monnaie d’ici 2028, sa place en tant que contingence aux systèmes de paiement électronique diminuera.

Une monnaie numérique pourrait être un autre système de contingence, selon un rapport de la Banque d’Angleterre de l’année dernière.