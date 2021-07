Sunak : le Royaume-Uni et l’UE n’ont pas réussi à conclure un accord post-Brexit sur les services financiers

T

e Royaume-Uni et l’UE n’ont pas encore conclu d’accord sur le rôle du secteur financier britannique en Europe, a confirmé aujourd’hui le chancelier Rishi Sunak.

La chancelière a déclaré que les deux parties n’avaient pas signé d’accord de reconnaissance mutuelle des règles des services financiers entre Londres et le bloc depuis la fin de la période de transition du Brexit en janvier.

Les ministres avaient précédemment espéré signer un soi-disant « protocole d’accord » d’ici mars de cette année, puisqu’aucun accord pour le secteur n’a été signé avant le retrait du Royaume-Uni de l’UE.

Il a déclaré aux directeurs généraux et aux entrepreneurs de Mansion House à Londres : « Notre ambition était de parvenir à un ensemble complet de décisions mutuelles sur l’équivalence des services financiers. Cela ne s’est pas produit.

M. Sunak a ajouté qu’il n’y avait aucune raison pour qu’un accord ne puisse pas être signé avec l’UE et a déclaré que les craintes que les normes réglementaires pourraient déraper sont loin de la réalité.

LIRE LA SUITE

“L’UE n’aura jamais de raison de refuser l’accès au Royaume-Uni en raison de normes réglementaires médiocres”, a-t-il déclaré.

« Prenez les entreprises comme les chambres de compensation, qui sont fondamentales pour les marchés ouverts et libres que nous préconisons…

« Le Royaume-Uni possède déjà l’un des régimes réglementaires les plus robustes au monde pour les contreparties centrales.

« Et notre plan n’est pas d’affaiblir mais de renforcer ce régime, car nous croyons en une réglementation de haute qualité.

« Il est également tout à fait conforme aux normes internationales pour les juridictions partageant les mêmes idées d’utiliser l’infrastructure de marché de l’autre.

“Je ne vois donc aucune raison de fond pour laquelle le Royaume-Uni ne peut pas ou ne devrait pas continuer à fournir des services de compensation aux pays de l’UE et du monde entier.”

Ses commentaires sont intervenus alors qu’il présentait également des détails sur les nouveaux accords avec Singapour et la Suisse, parallèlement aux discussions en cours avec les États-Unis sur les marchés financiers.

« Les États-Unis sont déjà notre plus grand marché, le Royaume-Uni exportant 28 milliards de services financiers chaque année », a déclaré M. Sunak.

« Notre ambition est d’approfondir encore la coopération réglementaire, avec notre plus proche allié. »

La chancelière a également déclaré que le Royaume-Uni devait avoir une « relation mature et équilibrée » avec la Chine.

« La vérité est que la Chine est à la fois l’une des économies les plus importantes au monde et un État aux valeurs fondamentalement différentes des nôtres.

« Nous avons besoin d’une relation mature et équilibrée. Cela signifie qu’il faut ouvrir grand les yeux sur leur influence internationale croissante et continuer à adopter une position de principe sur les questions que nous jugeons contraires à nos valeurs. »

Au cours du discours, le ministre du Cabinet a également déclaré que le Royaume-Uni continuerait d’améliorer ses services financiers pour être compétitif à l’échelle mondiale.

Il a déclaré qu’il s’agirait notamment de renforcer les liens avec d’autres centres financiers mondiaux, d’être plus compétitifs en matière de réglementation et de fiscalité, d’exploiter le secteur technologique en pleine croissance et de renforcer la position du Royaume-Uni pour la finance verte.

Sur le dernier point, il a confirmé le lancement d’une obligation verte d’épargne permettant aux ménages d’investir directement dans le dispositif qui financera de nouvelles entreprises axées sur la réduction des émissions de carbone.

La chancelière a déclaré qu’il y aurait également de nouvelles exigences pour les entreprises et les produits financiers de divulguer des informations sur la durabilité.

La présidente de la police de la City of London Corporation, Catherine McGuinness, a déclaré après l’événement : « Je pense que ce qui a été dit à propos de l’UE me semblait tout à fait juste, que nous avons une longue histoire et des valeurs communes et que nous devons travailler avec eux.

«Mais nous devons également accepter le fait que si nous n’allons pas avoir de décisions d’équivalence, nous devons décider de notre propre voie à suivre avec cela en toile de fond.

“Nous avons besoin d’une relation solide avec eux et nous devons travailler avec eux.”