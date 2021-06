Sunak salue “un énorme prix” pour le contribuable alors que le Royaume-Uni accepte un taux d’imposition “historique” de 15% dans le coup Biden | Politique | Nouvelles

À la suite de discussions cruciales à Lancaster House aujourd’hui, les ministres des sept plus grandes économies du monde ont annoncé le niveau minimum d’impôt sur les sociétés dans le cadre d’une initiative historique visant à amener les multinationales – en particulier les géants de la technologie à payer davantage dans les coffres du gouvernement touchés par la pandémie de COVID-19. Le président américain Joe Biden a initialement proposé un taux global minimum de 21%, ce qui devrait permettre de collecter plus de 500 milliards de dollars pour les services publics dans le monde, les multinationales étant obligées de payer des taux d’imposition plus élevés.

M. Sunak a ajouté: “Ces réformes fiscales sismiques sont quelque chose que le Royaume-Uni a demandé et un prix énorme pour le contribuable britannique – créant un système fiscal plus juste et adapté au 21e siècle.

Il s’agit d’un accord véritablement historique et je suis fier que le G7 ait fait preuve d’un leadership collectif à ce moment crucial de notre reprise économique mondiale.

Dans un communiqué des ministres des Finances du G7, les sept pays ont déclaré qu’ils étaient déterminés à ” parvenir à une solution équitable sur l’attribution des droits d’imposition “, les pays du marché se voyant attribuer des droits d’imposition sur au moins 20 % des bénéfices dépassant une marge de 10 % pour les plus grands et entreprises multinationales les plus rentables.

Ils ont ajouté: “Nous assurerons une coordination appropriée entre l’application des nouvelles règles fiscales internationales et la suppression de toutes les taxes sur les services numériques, et d’autres mesures similaires pertinentes, sur toutes les entreprises.”

Selon les plans, l’impôt minimum mondial ne serait prélevé que sur les 100 entreprises les plus grandes et les plus rentables du monde.

L’accord mettra fin à ce que la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a appelé une “course de 30 ans vers le bas sur les taux d’imposition des sociétés” alors que les pays se font concurrence pour attirer les multinationales.

M. Sunak présidait les réunions de Londres, tenues en personne après un assouplissement des restrictions liées au COVID-19 et auxquelles assistaient des homologues du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et des États-Unis.

Les pourparlers préparaient le terrain pour un sommet plus large des dirigeants du G7 à Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre, à partir de vendredi prochain.

