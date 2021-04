Sunbomb Feat. Tracii Guns et Michael Sweet: clip de ‘Better End’

SUNBOMB, le projet mettant en vedette LA GUNS‘ Pistolets Tracii et STRYPERde Michael Sweet, sortira son premier album, “Mal et divin”, le 14 mai via Frontiers Music Srl. Le clip officiel du troisième single, “Better End”, peut être vu ci-dessous.

Selon un communiqué de presse, “Mal et divin” est “un aveuglant absolu d’un album de heavy metal, mêlant les influences de groupes de metal classiques tels que NOIR SABBAT et JUDAS PRIEST, avec TraciiL’amour des sous-genres de métal, en particulier le doom metal. “

Initié et conçu après Serafino Perugino, président et directeur A&R de Frontiers Music Srl, a tendu la main à Tracii à propos de travailler sur un nouveau projet musical pour le label, l’idée d’un album classique aux sonorités de heavy metal est née. Le style de musique sur “Mal et divin” est beaucoup plus lourd que ce à quoi on pourrait s’attendre de ces deux musiciens et est fermement ancré dans la catégorie “métal”. Pendant que Tracii a écrit la musique de l’album, le fait que Michael Sweet a écrit / joué dans un style de plus en plus lourd à cette dernière époque, et extrêmement bien accueilli STRYPER les albums ont fait de lui un choix très logique de chanter pour le groupe. Et depuis le doom metal, souvent connu pour avoir des chanteurs puissants comme Messie Marcolin de BOUGIE, a eu une influence massive sur Traciil’écriture de chansons ici, DouxLa capacité et la portée de l ‘équipe étaient parfaitement adaptées.

Tracii Raconté Parler de métal à propos de SUNBOMB: “La plus grande chose à propos de Michael et moi, nous avons les mêmes influences dans la musique, nous sommes de grands amis et nous avons des idéologies complètement opposées – complètement; à tous les niveaux. Et nous en rions. Nous sommes deux gars, une fois réunis, nous discutons de ces choses sans aucun jugement. C’est juste, comme: ‘Hé, je respecte votre opinion. Frais.’ Que ce soit la religion, la politique – cela n’a pas d’importance; nous nous entendons.

«C’est en quelque sorte venu là où nous l’avons fait ‘Le diable vous savez’ record, qui est [L.A. GUNS‘] dernier album studio, je voulais tourner avec STRYPER», a-t-il poursuivi.« Bien sûr, je voulais tourner avec STRYPER – c’est comme la tournée «Heaven And Hell». Et Michael voulait le faire aussi. Nous n’avons pas pu convaincre les promoteurs de l’accepter. Ils étaient juste, comme, ‘Oh, mec. Allons y.’ C’est, comme, qu’est-il arrivé à l’industrie de la musique? C’est, comme, c’est amusant. C’est bien. Il s’agit de combiner littéralement deux publics de rock qui aiment le même style de musique, mais deux publics distincts; une excellente occasion. Donc, de toute façon, nous ne pouvions pas y arriver. Donc Michael et j’ai juste continué à parler. Et puis j’ai eu un accord solo avec Frontières, qui LA GUNS est allumé, et STRYPER a fait des enregistrements avec Frontiers. Et j’ai commencé à écrire ce truc qui est super metal, mec. C’est génial; J’adore cet album. Et j’ai envoyé à Michael quelques morceaux et j’ai dit: “Hé, je veux que tu chantes sur ce truc.” Je dis: “C’est une excellente occasion pour nous de faire quelque chose ensemble après en avoir parlé pendant deux ans.” Et il dit: «Ouais. Totalement. C’est insensé. Cette musique est insensée. Et je me dis: ‘Très bien. Frais.’ Donc, beaucoup de temps s’est écoulé, et finalement j’ai commencé à récupérer les morceaux de lui, avec sa voix. Et c’est époustouflant. “

Concernant SUNBOMBdirection musicale de, Armes à feu dit: “Je le compare – dans mon catalogue, mon catalogue personnel – à NOIR SABBATde ‘Né de nouveau’ album. Cet album est si différent de tout autre NOIR SABBAT album, mais c’est NOIR SABBAT. C’est cent pour cent Tony Iommi, mais Ian Gillan chante. C’est à ça que ressemble ce disque – j’entends mes riffs et mon style fois cent; c’est ce que je fais normalement, mais une force supplémentaire. Et MichaelLa voix de est folle, mec – il est si bon. “

Tracii a divulgué la nouvelle du nouveau projet dans un tweet de mars 2019, où il a décrit le premier album du projet comme «le disque de métal que j’aurais fait quand j’avais 17 ans».

La batterie de l’album a été gérée par Tracii‘vendu LA GUNS camarade de groupe Adam Hamilton, et la basse a été enregistrée par Mitch Davis, à l’exception de la piste “Ils se sont battus”, qui présente les LA GUNS bassiste Johnny Martin.

Michael a dit: “Difficile de croire que j’ai rencontré Tracii pour la première fois il y a à peine quelques années. Nous avons tout de suite réussi et nous partageons évidemment le même amour pour le métal.

“Tracii m’a envoyé une chanson et j’ai adoré l’ambiance, puis il m’a finalement demandé de chanter sur tout l’album.

“Ce que j’aime, c’est que c’est vraiment différent non seulement pour moi, mais aussi pour Tracii. Je pense que les fans vont adorer cet album, et bien qu’il rappelle certains des plus grands groupes de metal du passé, il a aussi une nouvelle tournure. J’ai hâte que tout le monde l’entende! Je suis honoré d’en faire partie. “

“Mal et divin” liste des pistes:

01. Vie



02. Emmène moi ailleurs



03. Meilleure fin



04. Pas de lendemain



05. Né pour gagner



06. Mal et divin



07. Été dit et fait



08. Plus fort qu’avant



09. Histoire des aveugles



dix. Le monde a mal tourné



11. Ils se sont battus

Programmation d’enregistrement:

Pistolets Tracii – Guitares



Michael Sweet – Voix



Adam Hamilton – Tambours



Mitch Davis – Basse



Johnny Martin – Basse (sur “We Fought”)