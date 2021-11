Sundaram Finance investit à nouveau 2 millions d’euros dans la société de portefeuille Mind Srl

Cela créera l’une des plus grandes entreprises de fonderie ferreuse du pays et augmentera la compétitivité de l’entreprise de fonderie dans son ensemble, a-t-il déclaré.

Sundaram Finance (SF Holdings) a prévu un investissement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros dans sa société de portefeuille Mind Srl, en Italie, qui s’occupe de composants en fibre de carbone pour l’industrie automobile en Europe. Cet investissement vise à augmenter les besoins en fonds de roulement et à investir davantage dans la croissance.

SF Holdings opère principalement en tant que société holding possédant un portefeuille d’activités automobiles, notamment des fonderies, des roues, des freins, des turbocompresseurs, des essieux et la distribution de pièces de rechange.

SF Holdings a également investi Rs 450 crore au cours de la dernière année pour racheter les partenaires étrangers de deux sociétés de portefeuille, Brakes India et Wheels India, qu’elle avait co-promu.

Harsha Viji, directeur de SF Holdings, a déclaré : « Nous continuons d’utiliser le ralentissement de l’industrie automobile pour consolider notre portefeuille, en investissant davantage dans nos sociétés et en entreprenant une restructuration pour débloquer des synergies dans notre activité de fonderie. » SF Holdings a pris des mesures pour consolider son investissement dans les activités de fonderie.

Elle a augmenté sa participation dans l’activité de fonderie Flometallic India Private. Flometallic a, à son tour, déposé un plan d’arrangement auprès de la NCLT pour fusionner ses activités avec celles de Brakes India. Avec Dunes Oman (filiale de Brakes India), cette fusion créera une capacité de fonderie combinée de 1 75 000 tonnes opérant sur quatre sites : Sholingur, Naidupeta, Jagadia et le Sultanat d’Oman.

Cela créera l’une des plus grandes entreprises de fonderie ferreuse du pays et augmentera la compétitivité de l’entreprise de fonderie dans son ensemble, a-t-il déclaré. SF Holdings a enregistré un bénéfice net autonome de Rs 11,09 crore pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, soit une augmentation de 193% par rapport à Rs 3,78 crore pour la période correspondante de l’année précédente.

