Sundaram Finance net en hausse de 60% à Rs 209 crore

Les actifs sous gestion s’élevaient à Rs 30.882 crore au 31 mars 2021, contre Rs 29.936 crore, soit une croissance de 3%.

Sundaram Finance a enregistré vendredi une augmentation de 60% du bénéfice net à Rs 209 crore pour le quatrième trimestre contre Rs 131 crore au T4 FY20.

Les décaissements ont enregistré une croissance de 13% à Rs 3 305 crore par rapport aux Rs 2 930 crore enregistrés au trimestre correspondant de l’année précédente.

Le vice-président exécutif Harsha Viji a déclaré: «Alors que le premier trimestre de l’année dernière a été presque un lavage complet en raison du verrouillage national en réponse à la pandémie de Covid-19, nous avons assisté à une forte reprise au second semestre sous l’impulsion du tracteur, benne. et les segments des équipements de construction. »

«La croissance à deux chiffres de nos décaissements au quatrième trimestre est une indication claire que nous voyions les affaires revenir aux niveaux d’avant Covid.» Son NPA brut et son NPA net s’établissaient respectivement à 2,28% et 1,35%, contre 2,77% et 1,92%, respectivement. Le coût par rapport au résultat a clôturé à 31,8% au T4FY21 contre 34,9% au T4FY20.Sur les perspectives de l’année, Rajiv Lochan, MD, Sundaram Finance, a déclaré: année, mais l’intensité de la deuxième vague et les verrouillages qui ont suivi ont créé une incertitude dans l’environnement, notre objectif immédiat étant la sécurité de nos employés et de nos clients. »Le conseil d’administration de la société a recommandé un dividende final de 6 roupies par action ( 60%) sur les actions de la société sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle suivante. Cela s’ajoutait à l’acompte sur dividende de 12 roupies par action (120%) pour l’exercice 21 déclaré le 20 janvier 2021.

