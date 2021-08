Sundaram Finance Q1 PAT augmente de 16%

Le ratio d’adéquation des fonds propres s’établit à 23,5% (tier I -16%) contre 17,7% (tier I -12,7%) .

Sundaram Finance (SFL) a annoncé une augmentation de 16% de son bénéfice après impôts à Rs 192 crore pour le premier trimestre de l’exercice en cours, contre Rs 166 crore au cours de la période de l’année dernière. Le revenu total de la NBFC basée à Chennai a légèrement augmenté, passant de Rs 952 crore à Rs 952.

Les décaissements ont enregistré une croissance de 122% à Rs 2 060 crore, contre Rs 929 crore au trimestre correspondant de l’année précédente. Les actifs bruts de stade malade au 30 juin 2021 sont en hausse à 4,25 %, contre 2,44 % au 30 juin 2020, principalement en raison de l’impact du confinement induit par la deuxième vague.

Rajiv Lochan, MD, SFL, a déclaré : « Alors que l’activité a repris en juillet, nous avons assisté à une forte reprise de nos efforts de recouvrement et de recouvrement ainsi que de l’activité de décaissement dans la plupart des régions. La solidité de nos relations clients et la qualité de nos filtres de crédit nous ont été très utiles. Alors que des incertitudes subsistent autour d’une troisième vague, le rythme de la vaccination et notre propre volonté de nous adapter à un monde post-Covid nous donnent optimisme et confiance quant au chemin à parcourir. »

À la suite de la notification de RBl sur le cadre de résolution 2.0 concernant les avances aux clients, des actifs totalisant Rs 88 crore, environ 0,31% du principal impayé, ont été restructurés en juin 2021. Le total des actifs restructurés s’élevait à Rs 1 395 crore, soit environ 4,87% du principal impayé au 30 juin 2021.

Les actifs sous gestion s’élevaient à Rs 29 823 crore au 30 juin 2021, contre Rs 29 580 crore au 30 juin 2020. Le ratio d’adéquation des fonds propres s’élevait à 23,5% (tier I -16%) contre 17,7% (tier I -12,7%) .

