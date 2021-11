Sundaram Finance T2 net en hausse de 10 %

Le ratio de solvabilité s’établit à 23,4% (tier I à 16,3%) au 30 septembre 2021 contre 19,3% (tier I à 13,7%).

Sundaram Finance (SFL) a annoncé lundi un bénéfice net de Rs 211 crore pour le deuxième trimestre de l’exercice 22, contre Rs 192 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent, enregistrant une croissance d’environ 10%. Le revenu total de la société basée à Chennai a augmenté de 3% pour atteindre 1 025 crore de Rs, contre 998 crore de Rs.

Dans un communiqué, SFL a déclaré que le deuxième trimestre avait été marqué par une reprise de la plupart des indicateurs macro-économiques. Les décaissements pour le trimestre ont enregistré une croissance de 14% à Rs 3 621 crore, contre Rs 3 174 crore au T2 FY21.

Le NPA brut et le NPA net au 30 septembre 2021 s’élèvent respectivement à 3,85 % et 2,48 %, contre respectivement 4,59 % et 3,38 % au 30 juin 2021 et 2,44 % et 1,44 % au 30 septembre 2020.

Harsha Viji, vice-président exécutif de SFL, « Chaque mois du deuxième trimestre a vu une amélioration à la fois de la croissance de l’entreprise et des collections. La deuxième vague vicieuse apparaît derrière nous. Cela dit, le rétablissement global vers une nouvelle normalité prendra du temps. Le sentiment des clients s’est considérablement amélioré et la seconde moitié de l’année verra probablement une reprise généralisée. »

Le ratio de solvabilité s’établit à 23,4% (tier I à 16,3%) au 30 septembre 2021 contre 19,3% (tier I à 13,7%).

Rajiv Lochan, MD, a déclaré : « Nous avons bien progressé à la fois en termes de croissance et de qualité des actifs au deuxième trimestre. Alors que le stress persiste dans les sous-secteurs touchés par le Covid, nous restons concentrés sur l’accompagnement de nos clients dans la reprise de leur activité après les perturbations imposées par la pandémie. Malgré les problèmes d’approvisionnement dus à la pénurie mondiale de puces, la demande s’améliore dans toutes les classes d’actifs. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.