Sundaram Home Finance cherche à lever 2 500 crores de roupies

Sundaram Home Finance a déclaré mercredi que pour financer ses plans de croissance, la société cherchait à lever 2 500 crores de roupies cette année grâce à une combinaison d’instruments de dette et de financement bancaire. La filiale de financement immobilier de Sundaram Finance a enregistré mercredi un bénéfice net de Rs 40,04 crore pour le premier trimestre de l’EX22, contre Rs 33,94 crore au même trimestre de l’année précédente, enregistrant une augmentation de 18%.

La société a signalé des décaissements de Rs 249 crore, contre Rs 99,98 crore, a indiqué la société dans un communiqué.

Lakshminarayanan Duraiswamy, MD, a déclaré: «La deuxième vague de Covid a entraîné une incertitude au cours du trimestre, mais l’assouplissement du verrouillage dans la plupart des États en juin a entraîné un rebond partiel de la demande dans le secteur immobilier vers la fin du premier trimestre. Les décaissements au premier trimestre ont été tirés par les segments du marché intermédiaire, en particulier la classe salariée dans les villes de niveau II et III. »

Sur les perspectives, Lakshminarayanan a déclaré que les perspectives à long terme restent solides, la demande de logements devant augmenter dans les années à venir. “Nous sommes prudemment optimistes sur les perspectives de croissance pour le reste de l’année et pensons que le pire est derrière nous”, a-t-il déclaré.

