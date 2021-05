Sundaram Home Finance rapporte un net de Rs 37 crore au quatrième trimestre

La société a déclaré qu’elle cherchait à lever Rs 2500 crore cette année grâce à un mélange d’instruments de dette et de financement bancaire pour financer ses plans de croissance.

Sundaram Home Finance, la filiale à 100% de Sundaram Finance, a déclaré un bénéfice net de Rs 36,60 crore pour le T4 de FY21, contre Rs 82 crore pour la période correspondante de l’année précédente. Le bénéfice net pour le trimestre clos le 31 mars 2020 comprenait un élément exceptionnel non récurrent de 60 crore Rs, en raison de la reprise du passif d’impôt différé. Par conséquent, le bénéfice net pour les deux périodes n’était pas comparable, a déclaré la société dans un communiqué.

Les décaissements pour le quatrième trimestre ont augmenté de 18% à Rs 459,38 crore, contre Rs 389,60 crore. La société a déclaré qu’elle cherchait à lever Rs 2500 crore cette année grâce à un mélange d’instruments de dette et de financement bancaire pour financer ses plans de croissance.

Pour FY 21, la société a enregistré un bénéfice net de Rs 191 crore, contre Rs 218 crore enregistré l’année précédente. Le bénéfice net pour les deux périodes n’était pas comparable en raison de l’inclusion d’un élément exceptionnel unique de Rs 60 crore. Il a enregistré des décaissements de Rs 1 254,05 crore pour l’année complète contre Rs 2 112,09 crore.

La base de dépôt est passée à Rs 1810 crore au 31 mars 2021, une augmentation nette de Rs 204 crore, a-t-il déclaré. Lakshminarayanan Durais-wamy, MD, Sundaram Home Finance, a déclaré: «Alors que le début de l’exercice 21 était sombre, marqué par un blocage au cours des deux premiers mois, la seconde moitié de l’année s’est bien déroulée et nous avons assisté à une reprise graduelle mais certaine. . Le secteur de l’immobilier a fait preuve d’une remarquable ténacité en 2020 contre des probabilités sans précédent. Au cours de la période de cinq mois entre novembre 2020 et mars 2021, nous avons vu la demande revenir aux niveaux d’avant Covid et une belle dynamique commençait à se développer. Le quatrième trimestre a été la lueur d’espoir du dernier exercice avec le retour de la confiance des clients. »

La société, qui compte 115 succursales à travers le pays, fournit des prêts immobiliers, des prêts de parcelles, des prêts à l’amélioration et à l’extension de l’habitat et des prêts contre la propriété.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.