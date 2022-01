Sunderland achève la signature du U21 International Trai Hume

Sunderland a achevé aujourd’hui sa première signature de la fenêtre de transfert de janvier. L’international nord-irlandais des moins de 21 ans, Trai Hume, a signé un contrat de quatre ans et demi avec Linfield pour un montant non divulgué. Le transfert a été confirmé par safc.com.

Trai Hume devient la première signature de la fenêtre de transfert de Sunderland

Bienvenue à Wearside, Trai ! ️ #SAFC | #TraiDay – Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 4 janvier 2022

L’arrière droit de 19 ans Trai Hume devient la première signature de Sunderland de cette fenêtre de transfert alors que Lee Johnson cherche à renforcer ses poursuivants de promotion blessés. Un nouvel arrière latéral était une priorité pour l’entraîneur-chef des Black Cats et il n’a pas tardé à agir. Hume, très bien noté, qui peut également jouer au milieu de terrain, a déjà remporté cinq sélections pour l’équipe d’Irlande du Nord U21. Il a également joué pour Linfield cette saison dans les matchs de la Ligue et de l’UEFA Conference League.

Le jeune a inscrit trois buts et deux passes décisives jusqu’à présent cette saison. Son dernier et dernier but pour Linfield lors de la démolition 6-1 des Dungannon Swifts de samedi.

Trai Hume a hâte de commencer

Peu de temps après avoir signé pour son nouveau club, Hume a déclaré : « C’est incroyable d’être ici dans cet immense club et j’ai hâte de sortir devant les fans avec mes nouveaux coéquipiers. Je suis venu au match de Sheffield mercredi et c’était absolument rebondissant – j’ai adoré chaque seconde. J’ai joué plus de 50 matchs dans la ligue irlandaise et je pense que cela m’aidera à m’installer, mais c’est le bon moment pour moi de me tester dans un nouvel environnement et c’est le bon club. Sunderland vise des choses plus grandes et meilleures et j’ai hâte d’y aller.

Lee Johnson obtient enfin son homme

Lee Johnson, qui traque Hume depuis l’été dernier, était ravi d’avoir enfin son homme. Il a déclaré: « Nous suivons Trai depuis la fenêtre d’été et nous sommes ravis de l’accueillir au Sunderland AFC. Nous sommes impatients de travailler avec lui et de voir comment il s’adapte au football anglais et aux défis de League One, ainsi qu’à avoir un bon calibre de joueur autour de lui. Il faut lui laisser du temps, mais il faut aussi le pousser au maximum pour l’intégrer au plus vite au sein de l’équipe première.

