Sunderland de Lee Johnson a besoin des résultats des trois prochains matchs

Après une série de trois défaites successives en championnat, couplées à des défaites en FA Cup et en EFL Trophy, Sunderland de Lee Johnson doit se remettre sur la bonne voie lors des trois prochains matchs pour relancer son défi de promotion.

Les Black Cats terminent le mois de novembre avec trois matchs de championnat en sept jours, commençant à domicile contre Ipswich Town, suivis de matchs consécutifs à l’extérieur à Shrewsbury Town et Cambridge United. Lee Johnson a subi une pression croissante ces derniers temps en raison des performances et des résultats médiocres qui ont vu son équipe glisser vers le bas de la table et quitter la FA Cup aux mains des lutteurs de League Two Mansfield Town.

Johnson sous pression

Des informations ont circulé la semaine dernière selon lesquelles le propriétaire Kyril Louis-Dreyfus est loin d’être satisfait de la forme actuelle du club. Le football est une affaire impitoyable et bien que Lee Johnson se verra sans aucun doute donner des matchs pour renverser la tendance, si Sunderland devait subir des défaites au cours de la semaine prochaine, le manager pourrait le voir lui-même sous une pression immense.

Lee Johnson et Sunderland ont établi un plan à long terme pour faire de Sunderland un succès sur et en dehors du terrain. Cependant, à court terme, Johnson et son équipe doivent livrer des résultats sur le terrain. Si la promotion n’est pas atteinte, la saison sera considérée comme un échec.

Trois jeux cruciaux en sept jours pour Sunderland de Lee Johnson

Si les Black Cats peuvent au moins rester invaincus lors des trois prochains matchs, leur saison sera de retour sur les rails. Perdez et performez mal, en particulier à domicile contre Ipswich, et la pression croissante sur Lee Johnson pourrait atteindre un nouveau niveau parmi certaines sections de fans.

Ipswich arrive au Stadium of Light après avoir commencé à changer de saison après une série de six matchs sans victoire au début de la campagne. Les espoirs de promotion occupent désormais la neuvième place, à quatre points des places éliminatoires après seulement deux défaites en 14 matchs. Les victoires 4-1 et 4-0 contre les autres candidats à la promotion Wycombe Wanderers et Portsmouth indiquent que les Tractor Boys seront une menace sur Wearside.

Mardi prochain, Sunderland se rendra à Shrewsbury Town pour la deuxième fois cette année civile. En février, les Black Cats ont subi une défaite 2-1, un résultat qu’ils chercheront à venger. Avant la ronde de matchs de samedi, Shrewsbury est quatrième depuis le bas de la Ligue 1 après trois défaites lors de ses cinq derniers matchs.

Le mois de novembre se termine pour Sunderland avec un voyage à Cambridge United. Les U sont actuellement en milieu de tableau mais n’ont pas gagné lors de leurs trois derniers matches de championnat et affrontent Rotherham United et Wigan Athletic en forme avant la visite de Sunderland.

Les résultats confiants du défenseur s’amélioreront

S’adressant au site officiel de Sunderland, Carl Winchester, le milieu de terrain qui est revenu au poste d’arrière droit cette saison, a évoqué l’affrontement crucial avec Ipswich. Il a déclaré : « Il est important que nous mettions les choses au point samedi et nous attendons tous le match avec impatience.

« C’est un match énorme pour tout le monde – c’est une bonne équipe et nous en sommes conscients, mais il s’agit de ce que nous faisons, et nous devons revenir à la façon dont nous jouions au début de la saison.

« Nous savons qu’une fois que nous serons revenus à ce niveau de performance, les résultats suivront. »

