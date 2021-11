Sunderland de retour sur la bonne voie, mais c’est loin d’être impressionnant par l’équipe de Lee Johnson

Sunderland a remporté une victoire pour le moral au Stadium of Light contre Ipswich Town; cependant, c’était loin d’être impressionnant par l’équipe de Lee Johnson. Les Black Cats semblaient nerveux tout au long et semblaient désespérés de ne pas perdre le match. Deux buts en retard ont gagné le match, mais cela a flatté l’équipe locale.

Sunderland de retour à Winning Ways, mais c’était loin d’être impressionnant par l’équipe de Lee Johnson

Un affichage de combat par l’équipe de Lee Johnson, mais loin d’être parfait

Sunderland a été pauvre pendant de longues périodes contre Ipswich. Un changement de formation au début du match n’a pas fonctionné et a été modifié au cours de la première mi-temps au crédit de l’entraîneur-chef Lee Johnson. C’est une mi-temps qui a vu Ipswich avoir plus de ballon et la majorité des chances. Grâce à des exploits désespérés en défense et en gardien de but, Sunderland était heureux d’entrer au niveau de la mi-temps.

La seconde mi-temps a été beaucoup plus équilibrée, mais les deux équipes ont eu du mal à créer une ouverture en raison de mauvaises passes et de balles finales. Le gardien de Sunderland Thorben Hoffmann a eu une mi-temps tranquille et juste au moment où il semblait que le match se terminerait au niveau, ses coéquipiers ont trouvé un moyen de se frayer un chemin. Luke O’Nien – jouant à l’arrière gauche en l’absence de trois arrières reconnus – a marqué sur corner. Une pénalité d’Aiden McGeady a assuré une victoire bien méritée.

En dépit d’être un affichage médiocre, Sunderland s’est battu tout au long et a obtenu une victoire bien méritée et stimulante pour le moral.

Une victoire est une victoire

Après les récents résultats et performances médiocres de Sunderland, qui a connu trois défaites en championnat, dont 5-1 et 3-0 à l’extérieur, ainsi que l’élimination de la FA Cup par Mansfield Town, les Black Cats, les Black Cats avaient désespérément besoin d’une victoire.

Le score de 2-0 a flatté l’équipe locale, qui n’avait que deux tirs cadrés. Cependant, une victoire est une victoire et cela pourrait lancer leur défi de promotion.

Lee Johnson a été sous pression ces derniers temps après un effondrement de la forme et des résultats. Le résultat contre Ipswich, malgré une mauvaise performance, lui donne un peu de répit. Cependant, avec deux matchs à l’extérieur mardi et samedi, Johnson ne doit pas laisser son équipe se tromper.

Lee Johnson heureux après une période difficile

L’entraîneur-chef Lee Johnson a admis que le match avait été difficile après quelques semaines difficiles, mais il était satisfait de son équipe. Il a déclaré: « Les joueurs et le personnel méritent pleinement cette victoire et j’ai une immense fierté dans le groupe et cela inclut les fans, car cela a été difficile.

« Nous avons rendu les choses difficiles, mais dans cette division, seuls les plus durs survivent. Parfois, nous avions besoin de notre gardien de but, parfois nous aurions dû faire mieux que nous ne l’avons fait. Obtenir une victoire, après la récente course que nous avons eue, est vraiment important pour nous et pour le projet.

