Sunderland Lodge quatrième candidature pour le milieu de terrain d’Exeter City Josh Key

Sunderland a soumis une nouvelle offre évaluée à un peu plus d’un million de livres sterling pour Josh Key d’Exeter City.

Sunderland lance une quatrième offre pour Josh Key d’Exeter City

Josh Key a eu une saison en EFL – mais a déjà impressionné Sunderland

Le joueur de 21 ans a été prêté avec Bideford et Tiverton Town, mais a ensuite excellé lorsqu’il a eu la chance de figurer régulièrement pour son club parent la saison dernière. Faisant 43 apparitions, le joueur a réussi un but et cinq passes décisives, aidant son équipe à terminer dans la première moitié.

Depuis qu’il a impressionné pour l’équipe de Ligue 2, il a commencé à susciter l’intérêt plus haut dans la pyramide du football. Une partie intéressée est Sunderland, qui cherche à démarrer et à essayer de s’offrir une promotion du troisième niveau au cours de la saison 2021/22.

En fait, ils sont tellement désespérés de décrocher Key qu’ils ont fait un total de QUATRE offres pour le joueur jusqu’à présent, y compris, comme l’a rapporté Lyall Thomas de Sky Sports, cette dernière.

Cette nouvelle offre est estimée à plus d’un million de livres sterling et pourrait enfin inciter Exeter à abandonner l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs.

En vedette régulièrement dans League Two

C’est beaucoup d’argent pour un joueur qui n’a vraiment fait son entrée dans l’EFL que lors de la dernière campagne. Ces apparitions pour son club la saison dernière étaient ses premières en League Two et il n’a pas encore testé une ligue plus élevée en League One.

Cependant, Sunderland aime clairement ce qu’ils voient et est prêt à se séparer de frais à sept chiffres pour essayer d’obtenir leur homme.

Si vous regardez les statistiques sous-jacentes de Key, vous pouvez voir l’impact positif qu’il a sur son équipe et cela pourrait expliquer pourquoi les Black Cats sont si désireux de l’amener au club.

Avec Key dans l’équipe, Exeter a réussi 62 buts alors qu’il jouait et n’en concédait que 42. C’est un ratio positif de +20, ce qui montre qu’il fait partie intégrante de l’équipe de League Two en défendant bien et en empochant également à l’autre bout du terrain. En fait, il s’agit du quatrième meilleur record de tous les joueurs du club la saison dernière, seuls Matt Jay, Jake Taylor et Ryan Bowman ayant un meilleur record que celui de 2020/21.

Exeter City est une meilleure équipe avec Key in the Side

De plus, il a également un record de 1,53 points par match en moyenne lorsqu’il joue. De tous ceux de l’équipe d’Exeter qui ont joué plus de 40 matchs la saison dernière, c’est le troisième meilleur record. Encore une fois, cela montre à quel point il est important pour Exeter de conclure des résultats positifs. Avec lui sur le côté, ils semblent plus susceptibles d’étouffer l’opposition mais aussi de monter à l’autre bout du terrain et de capitaliser aussi.

Bien qu’il n’ait figuré régulièrement que hors championnat avant la saison dernière, Key a apparemment franchi le pas comme un canard à l’eau. Il n’a montré aucun signe d’être déconcerté et une nouvelle étape au niveau de la Ligue 1 pourrait être la prochaine étape logique pour lui. Bien qu’il aimerait sans aucun doute faire le saut avec son équipe actuelle, Sunderland représente également l’opportunité pour le joueur de défier même au sommet de la League One et potentiellement de décrocher une place dans le championnat dans un proche avenir. C’est une opportunité qu’Exeter et Josh Key pourraient trouver trop belle pour la refuser.