Sunderland rate la promotion de la Ligue 1 pour la troisième saison consécutive alors que Lincoln City sécurise la date finale des barrages avec Blackpool

Sunderland devra attendre une autre année pour sortir de la Ligue 1, battu par Lincoln en demi-finale des barrages.

Les Black Cats ont gagné 2-1 au Stadium of Light, mais ce n’était pas suffisant car ils ont perdu le match aller 2-0, ce qui signifie que les Imps ont remporté le match nul 3-2 au total.

Si près mais si loin pour Sunderland

Lincoln rencontrera Blackpool, qui a eu raison d’Oxford United, lors de la finale des barrages le 30 mai.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

