Sunderland recrute le défenseur Dennis Cirkin de Tottenham Hotspur

Sunderland a finalisé la signature du défenseur de 19 ans très apprécié Dennis Cirkin de Tottenham Hotspur. Cirkin a déménagé à Wearside dans le cadre d’un contrat permanent et devient la quatrième signature estivale de l’entraîneur-chef Lee Johnson. Il déménage au Stadium of Light pour un montant non divulgué.

Dennis Cirkin quitte les Spurs pour Sunderland

Sunderland signe enfin un arrière latéral après une longue recherche estivale

Cirkin est un arrière gauche très apprécié qui est un international anglais des moins de 19 ans. Il n’a pas réussi à faire une apparition en équipe première à White Hart Lane, mais s’est rendu sur le banc à cinq reprises.

Sunderland avait recherché des arrières latéraux tout l’été suite au départ de plusieurs joueurs et à l’incertitude quant à l’avenir de Denver Hume, qui n’a pas encore signé de nouvel accord après l’expiration de son précédent contrat.

Les Black Cats auraient convenu d’un accord pour signer l’arrière latéral de Liverpool Tony Gallacher au début de cette fenêtre de transfert. Cependant, l’accord a été rompu juste au moment où il semblait que l’accord était conclu.

Nouvelle signature ravie d’être au club

S’adressant à safc.com, la nouvelle recrue de Sunderland a déclaré : « Je suis ravi d’être ici. Dès que j’ai suscité l’intérêt de Sunderland, c’était une évidence – les fans, le stade, l’histoire – et j’ai pensé que le club était parfait pour moi. J’ai l’impression que l’entraîneur-chef a un très bon bilan avec les jeunes joueurs et j’ai l’impression que c’est un endroit où je peux progresser et me développer dans ma carrière.

Qui est Dennis Cirkin ?

Né en Irlande, Cirkin a déménagé en Angleterre à l’âge de trois ans. Il est un produit de l’académie des Spurs et a rapidement évolué dans les groupes d’âge de l’académie de Tottenham. Jouant souvent dans des groupes d’âge supérieurs au sien, son rythme de travail et sa capacité de franchissement impressionnent tous les membres du club.

L’ancien patron des Spurs, Jose Mourinho, était un fan, promouvant le jeune dans la première équipe à s’entraîner et l’incluant dans plusieurs équipes. Parlant de Cirkin, Mourinho a déclaré: “OK, il a 17 ans, mais c’est un enfant avec beaucoup de qualité, et j’ai hâte de l’amener à s’entraîner avec nous et à l’aider à se développer.”

