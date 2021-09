Sunderland Show Killer Instinct dans le travail de démolition

Mardi soir, les fans ont vu Sunderland montrer leur instinct de tueur dans une superbe démonstration d’attaque pour battre Cheltenham Town 5-0. Le résultat, qui aurait pu facilement être plus important, renvoie les Black Cats au sommet du classement et fera sans aucun doute comprendre au reste de League One que Sunderland est une affaire sérieuse cette saison.

Sunderland Show Killer Instinct comme Cheltenham écarté

Changement de personnel et de formation

Lee Johnson en a surpris plus d’un avec sa formation de départ. Son 4-4-1-1 éprouvé a été remplacé par un 4-4-2 offensif. L’attaquant d’Everton en prêt Nathan Broadhead a débuté son premier match de championnat aux côtés de Ross Stewart. Aiden OBrien et le capitaine Corry Evans sont entrés au milieu de terrain avec Bailey Wright et Niall Huggins remplaçant la paire blessée de Callum Doyle et Dennis Cirkin.

Si quelqu’un croyait que les changements perturberaient l’équipe, il n’aurait pas pu se tromper davantage. Sunderland a produit une masterclass offensive alors qu’ils dominaient du début à la fin.

Cheltenham a dominé après la prédiction de Lee Johnson

Cheltenham s’est rendu au Stadium of Light sous une forme incohérente, remportant trois victoires, trois nuls et trois défaites. Malgré cela, ils ne se seraient pas attendus à avoir été écrasés comme ils l’ont été.

Après la victoire de samedi à domicile contre Bolton Wanderers, l’entraîneur-chef Lee Johnson a prédit que son équipe ferait bientôt preuve d’un instinct de tueur. Il a déclaré, cité par le Sunderland Echo: “Quelqu’un va être battu quatre ou cinq, la loi des moyennes le dit avec les ouvertures que nous créons.”

Avant le match, beaucoup pensaient que trois points étaient à gagner; cependant, dès la première minute, il est apparu que cela pourrait être le jeu où Lee Johnson a eu raison.

Les fans de Sunderland ont vu leur équipe créer vague après vague d’attaques et il n’a fallu que 11 minutes pour que le premier but soit célébré via une tête de Bailey Wright. Ross Stewart a marqué deux fois pour porter le score à 3-0 à la mi-temps et Cheltenham n’aurait pas pu se plaindre si cela avait été plus.

La seconde mi-temps s’est déroulée de la même manière que la première et deux buts en deux minutes à mi-parcours ont complété la déroute. Les Black Cats ont facilement percé la défense de Cheltenham, accumulant 22 tirs au but, avec beaucoup plus que les cinq qui se sont approchés.

Lee Johnson fier de son équipe

Après le match, l’entraîneur-chef Lee Johnson n’a pas pu cacher sa joie. Il a déclaré au Sunderland Echo: «Je suis vraiment fier comme punch, pour tout le club.

«Je pensais que nous étions excellents et les gars qui sont venus ont fait l’affaire. Nous avons été une menace tout au long du match et je pense que n’importe qui aurait eu du mal à jouer contre nous aujourd’hui. Nous aurions sans doute pu en avoir quelques-uns de plus.

« Nous avons encore beaucoup de choses à améliorer, mais vous pouvez commencer à voir cette cohésion s’installer maintenant. Beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons sont sorties aujourd’hui et les gars en méritent tout le mérite. »

Photo principale

Intégrer à partir de .