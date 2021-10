Sunderland Weekly Round-Up: Black Cats Youngsters Impress Plus Injury et International dernier

Le match du week-end contre Oxford United étant reporté en raison d’appels internationaux, cela a donné aux jeunes Black Cats une chance de briller dans le trophée EFL.

Il y a aussi les dernières nouvelles sur les blessures en tant qu’absent de longue date qui est revenu à l’action et les dernières nouvelles de ceux appelés par leur pays, les nouvelles de l’académie, les dernières dames et un aperçu de celles actuellement prêtées.

Sunderland Weekly Round-Up: Les jeunes chats noirs impressionnent

Les jeunes Black Cats impressionnent par la victoire au trophée EFL

L’entraîneur-chef Lee Johnson a apporté plusieurs changements à son équipe pour le voyage à Lincoln City dans le cadre du Trophée Papa Johns. Il a donné des débuts complets à Kenton Richardson, Harrison Sohna et Will Harris et a donné à d’autres jeunes la chance de briller. Frederik Alves, Ollie Younger, Ellis Taylor sont venus aux côtés de Dan Neil, qui s’améliore sans cesse, qui dirigeait l’équipe. Denver Hume a également fait son retour dans la première équipe après cinq mois d’absence sur blessure.

C’est le capitaine Neil qui a marqué le premier but de la soirée à seulement 90 secondes de la fin. Le milieu de terrain a récupéré le ballon juste à l’extérieur de la surface et a marqué avec un puissant entraînement dans le coin supérieur. Les jeunes Black Cats ont conservé leur avance et l’ont doublée à la 72e minute. Un autre faisant ses débuts, Stephen Wearne est sorti du banc et a dirigé le ballon à bout portant. City a marqué un but mais Sunderland a tenu bon pour une victoire méritée.

Nouvelles sur les blessures : le défenseur revient à l’action

Le défenseur Arbenit Xhemajli a fait son retour tant attendu à l’action pour les U23 de Sunderland ce week-end. Signé à l’été 2020, le défenseur central n’a disputé qu’un seul match avant de subir d’importants dommages aux ligaments du genou alors qu’il était en service international.

Xhemajli a joué 45 minutes alors qu’il commençait ses tentatives pour retrouver une forme physique complète et concourir pour une place dans l’équipe première de Lee Johnson.

L’entraîneur des moins de 23 ans Elliot Dickman a donné son avis sur la première sortie des défenseurs en plus d’un an. Il a déclaré: «Le 45 qu’il a joué était bon. Il avait une bonne expérience là-bas pour aider les jeunes joueurs. Il a fait fracassant dans les 45 qu’il a joué.

« À la minute, juste à cause de la blessure qu’il a subie, il était prévu que cela ne durerait que 45 minutes, puis le personnel médical examinera cela et verra où il en est. »

Académie et Dames Dernières

Les U23 de Sunderland ont diverti leurs homologues de Leeds United au Stadium of Light dimanche. Le défenseur Arbenit Xhemajli a commencé le match, son premier depuis le début de sa convalescence après une blessure, en jouant 45 minutes. Les Black Cats ont pris les devants au milieu de la première mi-temps, mais United a égalisé avant la mi-temps. Un bon coup et une bonne fin ont redonné l’avance à Sunderland et malgré une baisse à dix hommes suite à un carton rouge, ils ont tenu bon pour la victoire.

Les dames de Sunderland ont affronté les femmes de Durham dans le River Wear Derby dimanche. Les Lady Black Cats cherchaient à rebondir après trois matchs sans victoire, tandis que Durham recherchait la victoire qui pourrait les mener au sommet du classement. C’est en forme Durham qui a remporté le concours grâce à deux buts en seconde période. Le résultat les a rendus leaders de la ligue avec Sunderland tombant à la septième place.

Internationaux : comment les stars de Sunderland sont arrivées

Les jeunes défenseurs Callum Doyle et Dennis Cirkin ont tous deux joué pour les U19 et U20 d’Angleterre respectivement. Doyle a joué les 90 minutes complètes alors que les Three Lions ont subi une défaite 3-1 aux mains de la France. Il n’a pas été utilisé pour le match suivant, une victoire 3-1 sur le Mexique. Cirkin a disputé 73 minutes du match nul 1-1 des U20 contre l’Italie. Il pourrait également être impliqué dans le match de mardi en République tchèque.

L’ailier Leon Dajaku est entré en jeu en deuxième mi-temps, mais n’a pas pu aider les U20 allemands à remporter la victoire contre la Pologne, le match s’étant terminé sans but. Le défenseur australien Bailey Wright était un remplaçant inutilisé alors que les Socceroos l’emportaient 3-1. Carl Winchester et Tom Flanagan étaient des remplaçants inutilisés alors que l’Irlande du Nord s’inclinait 2-0 en Suisse. La paire pourrait désormais figurer en Bulgarie mardi. Corry Evans, qui a également été appelé, s’est retiré en raison d’une blessure.

Prêt à regarder : les jeunes chats noirs impressionnent

Les jeunes de Sunderland ont tous impressionné en aidant les clubs prêtés à gagner ce week-end. L’ailier Jack Diamond a marqué lors de son deuxième match consécutif et a enregistré une passe décisive alors que Harrogate Town a battu Scunthorpe United 6-1.

Josh Hawkes en prêt à Tranmere Rovers a également marqué et fourni une passe décisive alors qu’il aidait son équipe à gagner 2-0 contre Colchester United. Le gardien Anthony Patterson a également passé un agréable après-midi samedi, gardant sa cage inviolée alors que le comté de Notts battait Yeovil Town 2-0.

Photo principale

Intégrer à partir de .