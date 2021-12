La publicité télévisée comarquée rend hommage au « plus grand joueur polyvalent » de tous les temps et à son esprit de victoire qui a permis à l’Inde de remporter son premier titre de Coupe du monde.

Sunfeast All Rounder a collaboré avec Reliance Entertainment pour sa dernière publicité télévisée co-marquée (TVC) avec la nouvelle vedette de Ranveer Singh, ’83’. Le nouveau film publicitaire établit des parallèles entre l’équipe polyvalente qui a remporté la Coupe du monde de 1983 et la combinaison gagnante de pomme de terre et de masala qu’est le nouveau biscuit à la pomme de terre Sunfeast All Rounder.

Pour Ali Harris Shere, directeur de l’exploitation, cluster biscuits et gâteaux, division aliments, ITC Limited, ’83 rappelle aux gens un événement emblématique qui est profondément ancré dans la mémoire collective des Indiens. « La victoire en Coupe du monde a été un tournant pour la culture sportive de l’Inde et a joué un rôle central dans l’évolution du paysage du cricket dans le pays. Le film célèbre le mélange de dynamisme, de conviction et de compétence qui a fait de l’équipe de cricket indienne de 83 le plus grand joueur polyvalent de tous les temps. Sunfeast All Rounder, en tant que marque, résonne avec ces valeurs fondamentales et s’adresse à des milliards de passionnés de cricket et de cinéphiles pour célébrer les polyvalents cette saison », a-t-il ajouté.

La publicité télévisée comarquée rend hommage au « plus grand joueur polyvalent » de tous les temps et à son esprit de victoire qui a permis à l’Inde de remporter son premier titre de Coupe du monde. Créant une analogie entre le sport et les produits de collation, le film publicitaire de 20 secondes s’ouvre sur une scène de la bande-annonce du film mettant en évidence la confiance et la passion d’un joueur de cricket qui entre sur le terrain non seulement pour jouer mais pour gagner. Il souligne à quel point le mélange parfait de la quête de la victoire et des compétences extraordinaires fait d’un joueur un véritable polyvalent. S’appuyant sur la même idée, le film publicitaire montre ensuite comment Sunfeast All Rounder est également un polyvalent dans la même veine. Le film publicitaire se termine par le visuel co-marqué de Sunfeast All Rounder et de l’équipe polyvalente de ’83, encourageant le public à célébrer les plus grands polyvalents cette saison.

Le concept de 83 est conforme à la proposition de marque de base de célébrer les All-Rounders, a déclaré Sameer Chopra, responsable du marketing, Reliance Entertainment. « Nous sommes impatients de collaborer avec Sunfeast All Rounder et de lancer une campagne qui résonne de manière transparente avec le film et la marque. Nous espérons que le dernier TVC nous aidera à toucher un public plus large et qu’ensemble, nous pourrons aider la nation à revivre l’histoire de ce triomphe capital », a-t-il souligné.

Le nouveau TVC a été mis en ligne le 24 décembre et sera promu sur toutes les plateformes, notamment les réseaux sociaux, la télévision et YouTube, afin de renforcer la visibilité de la marque et de la rapprocher de ses consommateurs.

