Sunfeast Bounce demande ‘Kya aapke crème biscuit mein Glucose hai?’ dans les nouvelles TVC

Sunfeast Bounce d’ITC Ltd. a lancé deux publicités télévisées (TVC). À travers la nouvelle campagne, la marque souhaite souligner la présence de glucose dans les biscuits crème Sunfeast Bounce qui n’était pas disponible dans la catégorie jusqu’à présent. Alors que la TVC est diffusée sur les principales chaînes en hindi, la campagne sera également soutenue par une multitude d’activations numériques et d’activités BTL sur les principaux marchés cibles. De plus, la marque se concentrera particulièrement sur quatre marchés régionaux, dont l’Uttar Pradesh, le Maharashtra, le Bihar et l’Orissa.

Les télévisions montrent une mère qui demande « Kya aapke crème biscuit mein Glucose hai ? lors de différents événements, alors qu’elle est consciente de la présence de glucose dans les biscuits crème Sunfeast Bounce. Sa question attire l’attention de tous sur la question de savoir si leurs biscuits à la crème contiennent ou non du glucose. Le film se termine avec l’enfant du protagoniste dégustant un biscuit Sunfeast Bounce.

Selon Ali Harris Shere, directeur de l’exploitation, cluster biscuits et gâteaux, division alimentaire, ITC Limited, les biscuits au glucose et à la crème sont deux des segments les plus importants de la catégorie des biscuits, dont le segment du glucose a longtemps été privé de toute innovation. De plus, de récentes immersions de consommateurs ont montré que les mères attendent avec impatience des produits qui viennent avec une bonté supplémentaire, a-t-il noté.

« Avec l’ajout de glucose au portefeuille, cela nous permet d’offrir aux consommateurs un choix intéressant qui offre une combinaison de crème et de glucose dans un seul biscuit. Sunfeast Bounce est connu pour ravir son cœur TG, les enfants avec une délicieuse gamme de biscuits à la crème. La réponse encourageante des consommateurs a permis à la marque de devenir le leader du marché dans la catégorie des biscuits à la crème. Avec cette campagne, nous sommes impatients de responsabiliser les consommateurs en offrant quelque chose de plus significatif, en particulier aux mères », a-t-il ajouté.

