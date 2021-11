Sunfeast Mom’s Magic dévoile la campagne #NoMoreMissedCallsFromMom

La campagne veut encourager les gens à répondre ou à retourner les appels de leurs mères

ITC Sunfeast Mom’s Magic a publié la campagne #NoMoreMissedCallsFromMom. La campagne met en vedette l’actrice Kareena Kapoor qui exhorte tout le monde à ne pas laisser les appels de leurs mères sans réponse. Il est basé sur un sondage qui a révélé qu’environ 90 % des personnes manquaient les appels de leur mère au moins une fois par semaine. Les mères célèbres Soni Razdan et Bhavna Panday ont mis en ligne de courtes vidéos sur les plateformes de médias sociaux partageant le point de vue des mères pour rejoindre la campagne.

« Les mères sont un aspect irremplaçable de nos vies et pourtant, la majorité d’entre nous est incapable de lui donner la priorité pendant une journée/semaine de travail. Alors que de nombreuses personnes font des efforts pour rester en contact avec leurs partenaires, amis et collègues, elles ne parviennent parfois pas à prioriser les appels de leurs mamans. Une brève conversation avec une mère peut apaiser ses inquiétudes et lui apporter le réconfort dont elle a besoin. Avec la campagne #NoMoreMissedCallsFromMom, nous espérons sensibiliser davantage à ce problème et encourager les gens à répondre ou à retourner les appels de leur mère », a déclaré Ali Harris Shere, directeur de l’exploitation, Biscuits and Cakes Cluster, Foods Division, ITC Limited.

Dans le film de la campagne, certaines personnes ont partagé leurs histoires sur le type d’appels téléphoniques qu’elles reçoivent en une journée. Le film met également en évidence le fait que les gens manquent rarement un appel de leur patron, ami ou partenaire. Souvent, lorsque les gens étaient au travail ou à l’extérieur avec des amis, ils finissaient par manquer les appels de leur mère.

Comme les gens manquent souvent les appels de leur mère, un clip des mères des participants a été diffusé où les mères expliquent pourquoi elles aiment rester en contact avec leur enfant et ce qu’elles ressentent si l’appel téléphonique reste sans réponse. Le film fait la promotion de la sonnerie magique de Sunfeast Mom qui peut être comparée au contact de leur mère.

Lire aussi : Crompton dévoile un nouveau film dans le prolongement de sa campagne « Mood Jaisa, Lighting Vaisa »

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.